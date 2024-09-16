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Головин и Сафонов стартуют в Лиге чемпионов. Матчи первого тура со вторника по четверг

16 сентября 2024, 11:34
Александр Головин

И сразу два повторения финалов.

У россиян поединки против каталонцев

Если Доннарумма, получивший мышечную травму в недавнем поединке против «Бреста», не оправится, то Сафонов в среду дебютирует за ПСЖ в матче Лиги чемпионов. У парижан домашняя игра против «Жироны». «Монако» Головина тоже сыграет дома и тоже против испанцев. Капитана команды поберегли в день гостевого разгрома «Осера» 0:3, но Александр получил час для разминки. Тренер понимает, что Головин нужен против «Барселоны», набравшей ход. Россияне должны получить время в престижном турнире. Причём матч «Монако» с каталонцами в четверг. В УЕФА решили воспользоваться ситуацией и выжать максимальный доход на первой неделе в новом формате. Со вторника по четверг будет по шесть матчей Лиги чемпионов. Причём некоторые поединки сместили по времени. Даже после перевода часов в Европе у фанатов из России будет шанс увидеть игры Лиги чемпионов без ночных страданий глубокой осенью. А если возвращаться к задачам клубов Матвея и Александра, то ПСЖ надо обыгрывать дома «Жирону», ведь дальше соперники ещё сложнее. Парижане встретят также «Арсенал», «Атлетико», «Баварию» и «Манчестер Сити». Если Сафонову достанется парочка матчей в такой Лиге чемпионов, то скучать не придется. Хотя Доннарумма, конечно, пока своё место отдавать не собирается. Зато поговорит с Гвардиолой лично, когда встретятся в ЛЧ. Если Хосеп заманит Джиджи в «Манчестер Сити», то Сафонов может стать первым номером ПСЖ в следующем сезоне.

«Милан» сыграет против «Ливерпуля»

Классика Лиги чемпионов, сыграли в 21 веке между собой два финала, выходили в других решающих матчах кубка. Клопп вернул «Ливерпуль» на вершину, а «Милан» ждёт нового Анчелотти. И ещё одного Берлускони, ведь клубный менеджмент тоже влияет на результаты. Уход Клоппа из «Ливерпуля» подравнял шансы в этой паре? Наверное, ведь Слот выбрал классный стиль, но наперёд знал, что с реализацией голландских идей будут проблемы. «Ливерпуль» впервые за 55 игр проиграл дома «Ноттингем Форест» в чемпионате. Глупое поражение после удара бывшего игрока «Челси» Хадсона-Одои. У «Милана» тоже есть ребята из тех краёв. Также важно, что у «россонери» теперь новый спортивный директор – Златан Ибрагимович. Швед радуется голам своего сына Макса в «примавере» «Милана», а сам обустраивает работу Фонсеки. Португалец понимает, что ему важно классно сыграть против «Ливерпуля», «Байера» и «Реала», самых грозных соперников в новом основном этапе Лиги чемпионов. «Милану» хочется в плей-офф, ведь недавно были с Пиоли в полуфинале Лиги чемпионов. Но теперь путь сложнее. А «Ливерпуль» после выезда в северную Италию получит крепких соперников – «Болонью» и «Лейпциг». Надо выигрывать сейчас, ведь позже Слот тоже сыграет против Хаби Алонсо и Карло Анчелотти. Хотя теперь нет групп, иногда у соперников по одному очному матчу повторяются некоторые оппоненты. Например, «Милан» и «Ливерпуль», как и ПСЖ, сыграют против «Жироны».

«Манчестер Сити» проверит силу Индзаги

Симоне неплохо справился с тактикой Гвардиолы в финале Лиги чемпионов полтора года назад. Но тогда Онана пропустил от Родри, а вот Эдерсон спас «Манчестер Сити». Достойное поражение «Интера» лишило Индзаги статуса нового Моуриньо для миланцев. Зато Симоне уверенно выиграл Серию А после этого. Первый титул тренера позволил ему создать классную команду. «Интернационале» время от времени теряет очки, как против «Монцы» в гостях, но это классная команда. «Манчестер Сити» тоже грех жаловаться. Холанд – настоящий монстр, у Эрлинга 9 голов в 4-х турах АПЛ. Мощная игра вместе с осечками конкурентов позволяют Гвардиоле уверенно идти на первой строчке. Индзаги тоже фаворит в Италии, но есть также задачи в Лиге чемпионов. У «Интера» интересный календарь. Впереди игры с немцами из «Лейпцига» и «Байера». Будет ещё один поединок против английского клуба, встретят «Арсенал» дома, в Милане. Также сыграют в последнем туре против «Монако» Головина. У многих теперь сложный и пёстрый путь в плей-офф. Обязательно будут сенсации, невозможно качественно подготовиться к восьми соперникам за короткое время. А вот в этой паре оппоненты друг друга знают. Но поскольку «Манчестер Сити» играет дома, а «Интер» вкатывается в сезон, то многие поставят на «горожан». Хотя не стоит забывать, что Эдерсон почти в каждом матче пропускает. А против тен Хага в Суперкубке команда Гвардиолы дошла до серии пенальти. Даже у фаворитов есть минусы.

У интересных клубов тяжелые выезды

В поисках общего знаменателя выходим на непростые выездные поединки для многих самых интересных проектов года. Причём ответного домашнего поединка не будет. «Лейпциг», погонявший в плей-офф «Реал» и обыгравший недавно «Байер», сыграет на выезде против «Атлетико», обновленного проекта привычного Симеоне. «Арсенал» отправится в гости в Бергамо. Там местная «Аталанта» может и умеет навязать борьбу. Даже путешествие «Барселоны» в гости к Головину вряд ли сложится для Флика как отпуск в Монте-Карло. «Бенфика» сыграет в Белграде после увольнения тренера Шмидта. «Байер» отправится в Роттердам, где базируется интересный «Фейеноорд». Неделя непростых выездов для многих, кто мечтает повторить судьбу «Боруссии» из Дортмунда, оказавшейся в финале ЛЧ. Кстати, у команды Шахина поединок в Брюгге. Меню разнообразное. «Штутгарт» сразу проверит свои силы в Мадриде против «Реала». На этой неделе, поскольку нет игр Лиг Европы и Конференций, всё внимание будет приковано к поединкам новой Лиги чемпионов. Хорошо, что продолжают разводить матчи по времени. Но плохо, что не делают это ещё чаще. Когда в первом слоте два параллельных матча, а во втором четыре, то у фанатов всегда есть интересный выбор. Допускаем, суммарные рейтинги матчей первого тура Лиги чемпионов будут рекордными. Идея с полноценным игровым днём в четверг позволяет фанатам объедаться элитным футболом три вечера на рабочей неделе. Дальше вернутся к привычному графику во вторник и среду, но это интересный эксперимент. Гениальнее будет только календарь, где матчи ЛЧ каждую неделю без пауз, как сейчас, а локальные кубковые игры и поединки национальных чемпионатов синхронизированы с еврокубками. Но это задача на будущее. А пока впереди 18 матчей в первом туре впервые в истории.

Полный календарь недели в Лиге чемпионов

Вторник. 19:45. «Ювентус» — ПСВ; «Янг Бойз» — «Астон Вилла». 22:00. «Бавария» — «Динамо» Загреб; «Милан» — «Ливерпуль»; «Спортинг» — «Лилль»; «Реал» — «Штутгарт».

Среда. 19:45. «Болонья» — «Шахтер»; «Спарта» — «Зальцбург». 22:00. «Манчестер Сити» — «Интер»; «Селтик» — «Слован»; «Брюгге» — «Боруссия» Д; ПСЖ – «Жирона».

Четверг. 19:45. «Црвена Звезда» — «Бенфика»; «Фейеноорд» — «Байер». 22:00. «Монако» — «Барселона»; «Брест» — «Штурм»; «Аталанта» — «Арсенал»; «Атлетико» — «Лейпциг».

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Все комментарии
nubom
nubom
16 сентября в 14:17
Приятно стартовать в ЛЧ вместе с Сафоновым, правда, он поближе к действу на скамеечке, а я подальше на диване. Зато он платит алименты, а я на пенсии и никому недолжен. А еще нас сближает то, что мы оба можем в любой момент переключиться на российский кубок и валять дурака вместе с ними...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
16 сентября в 13:29, ред.
Конечно мечтать не вредно, но если Данарумма уйдет к Пепу, то ПСЖ найдет вратаря поприличнее Сафонова. У них на это денег хватит. А Мотя пусть на алименты зарабатывает сидя на лавке.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Духаст Вячеславыч (раскрыть)
16 сентября в 13:27
А я уже давно Окко раскусил. Всякий шлак впаривают, смотреть нечего. Месяц посмотрел и отказался.
sihafazatron
sihafazatron
16 сентября в 12:12
Хорошо, что игры в 2 временных слота буду проходить аж целых 3 дня!))
Милан-Ливерпуль
МС-Интер
Аталанта-Арсенал.
Англо итальянские противостояния)) Удачи англичанам, надо бы отобрать у италии 5-ую путевку в ЛЧ)
Духаст Вячеславыч
Духаст Вячеславыч
16 сентября в 12:00
Решил посмотреть ЛЧ, купил подписку на Окко, зашел посмотреть какие матчи будут показывать, и что я там увидел, как вы думаете? Селтик - Слован, Брест - Штурм, Спарта - Зальцбург и все такое, это прикол такой? Самые днищенские матчи уровня Лиги Конференций, где нет даже околотопов. Вот спасибо ребят, такая ЛЧ мне точно не нужна.
Гость
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