Стало известно, кто может заменить травмированного Родри в «Манчестер Сити»

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вчера, 17:20

Полузащитник «Манчестер Сити» выбыл на длительный срок из-за травмы.

«Горожане» уже сформировали список из четырёх футболистов, которые могут заменить испанца в этом сезоне.

Манчестерский клуб проявляет интерес к («Реал Сосьедад»), («Аталанта»), («Кристал Пэлас») и («Интер»).