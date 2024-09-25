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Стало известно, кто может заменить травмированного Родри в «Манчестер Сити»

вчера, 17:20

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри выбыл на длительный срок из-за травмы.

«Горожане» уже сформировали список из четырёх футболистов, которые могут заменить испанца в этом сезоне.

Манчестерский клуб проявляет интерес к Мартину Субименди («Реал Сосьедад»), Эдерсону («Аталанта»), Адаму Уортону («Кристал Пэлас») и Николо Барелле («Интер»).

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Кэп 11
Кэп 11 ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 08:13
Лень
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:12
Родри жаль, на пике карьеры получить такую травму....еще и на ровном месте
Из перечисленных игроков, только Субеменди и Уортон могут перейти в Сити зимой. У испанца имеется пункт выкупа в 60 млн €, ну и молодой англичанин может уйти примерно за те же деньги, КП может хорошо заработать на талантливом пареньке. Интер не станет по середине сезона продавать одного из лидеров , а Эдерсон ну так себе вариант для Сити
FruttyPups
FruttyPups ответ Матвей Симонов (раскрыть)
вчера в 19:33
спасибо, исправили
Матвей Симонов
Матвей Симонов
вчера в 19:30
А почему 3 игроком указан эдерсон, вратарь из ман сити
Igo0rek
Igo0rek ответ Кэп 11 (раскрыть)
вчера в 17:53, ред.
Назови хотя бы два состава. Которые будут равносильны друг-другу.
Кэп 11
Кэп 11
вчера в 17:35
Да там три состава! Впрочем, всё равно не могут ЛЧ выиграть. Исключение - подарок от Лукаку.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:24
Зачем покупать новых? Своих что ли мало? Не абы кого же ранее покупали.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:22
Сможет кто то по настоящему заменить Родри в игре - покажет только игра...
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