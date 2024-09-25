Стало известно, кто может заменить травмированного Родри в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри выбыл на длительный срок из-за травмы.
«Горожане» уже сформировали список из четырёх футболистов, которые могут заменить испанца в этом сезоне.
Манчестерский клуб проявляет интерес к Мартину Субименди («Реал Сосьедад»), Эдерсону («Аталанта»), Адаму Уортону («Кристал Пэлас») и Николо Барелле («Интер»).
Из перечисленных игроков, только Субеменди и Уортон могут перейти в Сити зимой. У испанца имеется пункт выкупа в 60 млн €, ну и молодой англичанин может уйти примерно за те же деньги, КП может хорошо заработать на талантливом пареньке. Интер не станет по середине сезона продавать одного из лидеров , а Эдерсон ну так себе вариант для Сити
Из перечисленных игроков, только Субеменди и Уортон могут перейти в Сити зимой. У испанца имеется пункт выкупа в 60 млн €, ну и молодой англичанин может уйти примерно за те же деньги, КП может хорошо заработать на талантливом пареньке. Интер не станет по середине сезона продавать одного из лидеров , а Эдерсон ну так себе вариант для Сити