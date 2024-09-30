Дешам: «Благодарю тебя за всё, мой Гризу»

Главный тренер сборной Франции сообщил, что очень эмоционально воспринял заявление нападающего «Атлетико» о том, что он завершает выступление за национальную команду.

После долгих и тщательных размышлений Антуан решил завершить свою великолепную международную карьеру. Недавно мы долго обсуждали это. С тех пор как он дебютировал за сборную Франции десять лет назад, у нас с ним сложились доверительные и очень откровенные отношения.

Прощаться со сборной Франции всегда непросто. Особенно когда ты так хорошо её представлял, так хорошо её воплощал. Это требует мужества, ясности и честности, и Антуан, анализируя ситуацию, не лишил себя ничего из этого. Это его заслуга.

Даже если его клубная карьера не закончена, Антуан был и останется памятником французского футбола, одним из величайших игроков в его истории. Помимо 44 голов и 30 результативных передач, его участие в результатах, которых мы добились за последнее десятилетие, огромно. Всегда движимый коллективным духом и самоотверженностью, редкой среди атакующих игроков, Антуан всегда был достойным представителем футбола и синей майки. Он никогда не жульничал.

Конечно, я с большим волнением воспринимаю его уход с международной арены. Мне часто говорили, что Антуан был моим любимцем. У нас действительно были очень крепкие отношения, которые останутся неизменными. От всего сердца благодарю тебя за всё, мой Гризу.