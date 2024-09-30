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Дешам: «Благодарю тебя за всё, мой Гризу»

вчера, 14:17

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что очень эмоционально воспринял заявление нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна о том, что он завершает выступление за национальную команду.

После долгих и тщательных размышлений Антуан решил завершить свою великолепную международную карьеру. Недавно мы долго обсуждали это. С тех пор как он дебютировал за сборную Франции десять лет назад, у нас с ним сложились доверительные и очень откровенные отношения.

Прощаться со сборной Франции всегда непросто. Особенно когда ты так хорошо её представлял, так хорошо её воплощал. Это требует мужества, ясности и честности, и Антуан, анализируя ситуацию, не лишил себя ничего из этого. Это его заслуга.

Даже если его клубная карьера не закончена, Антуан был и останется памятником французского футбола, одним из величайших игроков в его истории. Помимо 44 голов и 30 результативных передач, его участие в результатах, которых мы добились за последнее десятилетие, огромно. Всегда движимый коллективным духом и самоотверженностью, редкой среди атакующих игроков, Антуан всегда был достойным представителем футбола и синей майки. Он никогда не жульничал.

Конечно, я с большим волнением воспринимаю его уход с международной арены. Мне часто говорили, что Антуан был моим любимцем. У нас действительно были очень крепкие отношения, которые останутся неизменными. От всего сердца благодарю тебя за всё, мой Гризу.

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Все комментарии
zn6ekq2u2v3z
zn6ekq2u2v3z ответ allemz (раскрыть)
вчера в 20:33
Мбапезу
Ron09
Ron09
вчера в 20:30
Именно когда бегали 10 негров и Гризман Сборная Франции стала чемпионом
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:10
Хотел представить что Карпин толкает такую речь...про Глушенкова....
Не получилось....
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 18:04
Все не осталось в сборной Франции белых))
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 15:15
Это был самый важный игрок сборной Франции за последние 10 лет.
allemz
allemz ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 14:38, ред.
Куда красивей, на ещё одного белоснежного меньше стало в сборной...
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:37
Все когда наступает конец
allemz
allemz
вчера в 14:37
Зизу, Гризу...
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 14:27
Красивая история.
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