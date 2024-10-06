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В РФС разочарованы непоследовательным поведением Пакистанской федерации

вчера, 08:58

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал журналистам детали срыва товарищеского матча между сборными России и Пакистана.

РФС 11 июня направил письмо в федерацию футбола Пакистана с предложением о проведении товарищеского матча между нашими сборными в сентябре, октябре или ноябре 2024 года во время окон ФИФА. Федерация футбола Пакистана 23 июля направила в РФС подтверждение в заинтересованности сыграть товарищеский матч. 5 августа РФС и ФФП провели рабочую встречу, на которой зафиксировали потенциальную дату матча (11 октября в России) и условия его проведения. Однако 17 сентября Федерация футбола Пакистана уведомила РФС о невозможности сыграть матч в октябре, в качестве причины указывалось отсутствие согласования с правительством Пакистана, так как оно должно быть подано не позднее чем за четыре недели до даты поездки. РФС продолжает убеждать коллег провести матч в ранее согласованную дату, но мы крайне разочарованы непоследовательным поведением Федерации футбола Пакистана.

Мы понимаем, что чем меньше остаётся времени до матча, тем меньше шансов, что он состоится. Но сборная России — это больше чем просто команда, её игроки — пример и образец для подражания для тысяч детей и болельщиков. Поэтому вне зависимости от ситуации, когда у нас есть возможность, команда должна собираться и проводить мероприятия для болельщиков. Это мы и сделаем.

5 октября сборная России объявила окончательную заявку на предстоящий сбор в Новогорске.

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4RT
4RT
вчера в 14:39
Езжайте на картошку, толку больше будет
lotsman
lotsman
вчера в 10:17
Какая несогласованность?! О чём говорите? Просто Пакистану позвонили и сказали - ай-я-яй. И сразу появилась несогласованность.)
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:02
Сложно не заметить, что отсутствие четкого согласования со стороны Федерации футбола Пакистана вызывает вопросы. Почему изначально не были учтены все аспекты организации? Это выглядит крайне непрофессионально. РФС должен быть более осторожным в будущем и не связываться с подобными федерациями без полной уверенности в их готовности.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:29
Неужели нельзя с пользой провести две недели кроме как поиграть со 197-й командой рейтинга ФИФА...???.
Не приехали и не приехали....так им и надо....
Завсегда можно выставить счёт за гостиничную бронь...трансферные услуги....и пр.

У Карпина игроков на 3 команды ...целый минитурнир можно закатить...да и Пари НН пригласиться не прочь........
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:10
Зачем нам всем надо знать эти подробности? Налицо слабость и неуверенность нашего любимого Российского Футбольного Союза. Просто когда нечего пилить они работают спустя рукава, точнее совсем не работают. Почему сразу не подумали о запасных вариантах? Почему не приняли предложение Пари НН, если у самих не получается?
Гость
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