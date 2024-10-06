В РФС разочарованы непоследовательным поведением Пакистанской федерации

Генеральный секретарь РФС рассказал журналистам детали срыва товарищеского матча между сборными России и Пакистана.

РФС 11 июня направил письмо в федерацию футбола Пакистана с предложением о проведении товарищеского матча между нашими сборными в сентябре, октябре или ноябре 2024 года во время окон ФИФА . Федерация футбола Пакистана 23 июля направила в РФС подтверждение в заинтересованности сыграть товарищеский матч. 5 августа РФС и ФФП провели рабочую встречу, на которой зафиксировали потенциальную дату матча (11 октября в России) и условия его проведения. Однако 17 сентября Федерация футбола Пакистана уведомила РФС о невозможности сыграть матч в октябре, в качестве причины указывалось отсутствие согласования с правительством Пакистана, так как оно должно быть подано не позднее чем за четыре недели до даты поездки. РФС продолжает убеждать коллег провести матч в ранее согласованную дату, но мы крайне разочарованы непоследовательным поведением Федерации футбола Пакистана.

Мы понимаем, что чем меньше остаётся времени до матча, тем меньше шансов, что он состоится. Но сборная России — это больше чем просто команда, её игроки — пример и образец для подражания для тысяч детей и болельщиков. Поэтому вне зависимости от ситуации, когда у нас есть возможность, команда должна собираться и проводить мероприятия для болельщиков. Это мы и сделаем.