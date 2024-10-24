«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче с девятью голами

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вчера, 20:58

«Крылья Советов» уступили «Динамо» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России (3:6).

Ярослав Гладышев вывел гостей вперед на 9-й минуте. Бенхамин Гарре на 13-й реализовал пенальти и сравнял счет. Эль Мехди Маухуб на 16-й вернул москвичам преимущество. Томас Галдамес на 17-й вернул равенство на табло. Лука Гагнидзе на 27-й вновь обеспечил «бело-голубым» лидерство. Денис Макаров увеличил разрыв в счете на 51-й. Маухуб на 53-й оформил дубль, Илья Гапонов на 77-й забил третий гол самарцев. На 82-й Маухуб оформил хет-трик.

«Динамо» заняло 2-е место в группе А (11 пунктов), «Крылья Советов» замыкают таблицу (2 балла).