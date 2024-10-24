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«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче с девятью голами

вчера, 20:58
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)3 : 6Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Крылья Советов» уступили «Динамо» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России (3:6).

Ярослав Гладышев вывел гостей вперед на 9-й минуте. Бенхамин Гарре на 13-й реализовал пенальти и сравнял счет. Эль Мехди Маухуб на 16-й вернул москвичам преимущество. Томас Галдамес на 17-й вернул равенство на табло. Лука Гагнидзе на 27-й вновь обеспечил «бело-голубым» лидерство. Денис Макаров увеличил разрыв в счете на 51-й. Маухуб на 53-й оформил дубль, Илья Гапонов на 77-й забил третий гол самарцев. На 82-й Маухуб оформил хет-трик.

«Динамо» заняло 2-е место в группе А (11 пунктов), «Крылья Советов» замыкают таблицу (2 балла).

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Динамо»
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:24
команды дружно улыбнулись и сгоняли выставочный матч !
shur
shur ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:15
..."Г" -?! ....В моём доме прошу не выражаться!!!
Ев17
Ев17
вчера в 23:11
а основа выйдет и снова латиносы плюс афроеврей унылое действо выдадут
Ев17
Ев17 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:09
изначально футбол - для зрителей
stanichnik
stanichnik ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:43, ред.
Доброго Здоровья Jeck!
Внесу маленькую поправочку: "Г+М"
................
Макаров
Маухуб(3гола)
)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:39
Всех Динамиков с победой в Кубке над Крыльями, а самарцам удачи в играх РПЛ и особенно в предстоящем матче с Краснодаром. Отдельное спасибо болельщикам которые пришли на стадион поддержать свою команду в ничего уже не значащей встрече и хоть их любимцы не смогли оказать достойное сопротивление гостям из Москвы, зато стали свидетелями самого результативного матча нынешнего розыгрыша, который в свою очередь поправил статистику результативности команд в последнем туре Пути РПЛ.
Личка может сильно не переживать по поводу возможного отсутствия в составе Динамо Тюкавина на игре против Химок в эти выходные. Марокканец Маухуб сегодня показал , что вполне может заменить Константина на его позиции.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:25
Нестабильность это признак не самого высокого мастерства.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:49, ред.
Голов 9....
Явно День "Г"....
Отличались:
Гарре
Гальдамес
Гапонов
Гладышев
Гагнидзе

..........даже удивительно что Грибакин и Грулёв не забили....))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:40
А разве в РПЛ не бывает таких матчей? Да сколько угодно, либо когда одной команде уже ничего не надо, либо когда обеим ничего не надо. При желании могу привести примеры таких игр из прошлого сезона. А в Кубке некоторые матчи проходят бескомпромиссно и напряженно. Здесь случай когда КС уже ничего не нужно было, да и Динамо по сути тоже. Так и играли.
lotsman
lotsman
вчера в 21:38
Такую вкуснятину выдали болельщикам, просто объедение.)
un8esvg5rd5j
un8esvg5rd5j
вчера в 21:34
Разве это футбол? Зачем нужны такие кубки?
баск
баск
вчера в 21:29
Развитие событий в группе А автоматически превращало этот матч в товарняк
с участием резервистов.

Впрочем, хозяева выставили состав, относительно близкий к основе (Сергеев, Гарре, Гальдамес, Шитов, из полуосновы Гапонов и Мендес).
У нас же вышли полкоманды из Динамо-2 и остальные из резерва главной.
Получилось весело, по-личкински..)

Поначалу казалось, что Крылья, несмотря на предстоящий им трудный матч в понедельник против Краснодара в РПЛ и отсутствие турнирной мотивации сегодня, вознамерились взять реванш за кубковые 1:5 в Москве.

Но это лишь показалось, по игре никакого серьёзного стремления к реваншу
у самарцев не обнаружилось.
Если начинали команды матч как разгрузочную треньку, то постепенно
превратили его в футбол, близкий к дворовому.

Динамовцы играли в обороне слабенько- некомпактно и разрозненно, тогда как самарцы зачастую не играли там вообще.
Отсюда множество голов с красивыми розыгрышами и ударами, в том числе в исполнении хозяев (Гальдамес).

Ну а у нас- хетрик Маухуба.
Марроканец мог сделать и два хет-трика, но загубил хороших моментов не меньше, чем реализовал их.
Но не будем о промахах- это у Динамо первый хет-трик за много лет..

В общем, поразвлекались, каждая сторона по-своему.
Самарцы просто хотели немного порезвиться в атаке, и им это отчасти удалось.
Атакующая мастеровитость динамовцев, со своей стороны, оказалась повыше, в целом порезультативнее и симпатично смотрелась.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:26
Вот это , что называется - "От души"...). Молодцы обе команды. Динамо с победой!
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:17
Теннисисты однако. Мальца до червонца на двоих не дотянули. Какая защита, шашки наголо и побежали, волосы назад. Когда "КС" забивали третий свой гол показали трибуны и улыбающиеся, даже можно сказать счастливые лица болельщиков. Как говорится, футбол для зрителей, сегодня команды для них постарались. Благо результат условно смысловой нагрузки не нес. Хет-трик марокканца, Гальдамес эстетский гол положил, да и Гагнидзе неплохо попал. Короче говоря спасибо командам за игру. А стоит ли шалить подобным образом в следующих матчах, думаю Осинькин с Личкой своим подопечным поведают. Как-то так на мой взгляд.
xxq3mcm9myqf
xxq3mcm9myqf
вчера в 21:15
Весёлый матч получился, побольше бы таких
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:12
Ну это точно по хоккейному)))
Брулин
Брулин
вчера в 21:12
Динамо и всех его болельщиков с результативной победой!
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