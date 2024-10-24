«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче с девятью голами

«Крылья Советов» уступили «Динамо» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России (3:6).
Ярослав Гладышев вывел гостей вперед на 9-й минуте. Бенхамин Гарре на 13-й реализовал пенальти и сравнял счет. Эль Мехди Маухуб на 16-й вернул москвичам преимущество. Томас Галдамес на 17-й вернул равенство на табло. Лука Гагнидзе на 27-й вновь обеспечил «бело-голубым» лидерство. Денис Макаров увеличил разрыв в счете на 51-й. Маухуб на 53-й оформил дубль, Илья Гапонов на 77-й забил третий гол самарцев. На 82-й Маухуб оформил хет-трик.
«Динамо» заняло 2-е место в группе А (11 пунктов), «Крылья Советов» замыкают таблицу (2 балла).
с участием резервистов.
Впрочем, хозяева выставили состав, относительно близкий к основе (Сергеев, Гарре, Гальдамес, Шитов, из полуосновы Гапонов и Мендес).
У нас же вышли полкоманды из Динамо-2 и остальные из резерва главной.
Получилось весело, по-личкински..)
Поначалу казалось, что Крылья, несмотря на предстоящий им трудный матч в понедельник против Краснодара в РПЛ и отсутствие турнирной мотивации сегодня, вознамерились взять реванш за кубковые 1:5 в Москве.
Но это лишь показалось, по игре никакого серьёзного стремления к реваншу
у самарцев не обнаружилось.
Если начинали команды матч как разгрузочную треньку, то постепенно
превратили его в футбол, близкий к дворовому.
Динамовцы играли в обороне слабенько- некомпактно и разрозненно, тогда как самарцы зачастую не играли там вообще.
Отсюда множество голов с красивыми розыгрышами и ударами, в том числе в исполнении хозяев (Гальдамес).
Ну а у нас- хетрик Маухуба.
Марроканец мог сделать и два хет-трика, но загубил хороших моментов не меньше, чем реализовал их.
Но не будем о промахах- это у Динамо первый хет-трик за много лет..
В общем, поразвлекались, каждая сторона по-своему.
Самарцы просто хотели немного порезвиться в атаке, и им это отчасти удалось.
Атакующая мастеровитость динамовцев, со своей стороны, оказалась повыше, в целом порезультативнее и симпатично смотрелась.
с участием резервистов.
Впрочем, хозяева выставили состав, относительно близкий к основе (Сергеев, Гарре, Гальдамес, Шитов, из полуосновы Гапонов и Мендес).
У нас же вышли полкоманды из Динамо-2 и остальные из резерва главной.
Получилось весело, по-личкински..)
Поначалу казалось, что Крылья, несмотря на предстоящий им трудный матч в понедельник против Краснодара в РПЛ и отсутствие турнирной мотивации сегодня, вознамерились взять реванш за кубковые 1:5 в Москве.
Но это лишь показалось, по игре никакого серьёзного стремления к реваншу
у самарцев не обнаружилось.
Если начинали команды матч как разгрузочную треньку, то постепенно
превратили его в футбол, близкий к дворовому.
Динамовцы играли в обороне слабенько- некомпактно и разрозненно, тогда как самарцы зачастую не играли там вообще.
Отсюда множество голов с красивыми розыгрышами и ударами, в том числе в исполнении хозяев (Гальдамес).
Ну а у нас- хетрик Маухуба.
Марроканец мог сделать и два хет-трика, но загубил хороших моментов не меньше, чем реализовал их.
Но не будем о промахах- это у Динамо первый хет-трик за много лет..
В общем, поразвлекались, каждая сторона по-своему.
Самарцы просто хотели немного порезвиться в атаке, и им это отчасти удалось.
Атакующая мастеровитость динамовцев, со своей стороны, оказалась повыше, в целом порезультативнее и симпатично смотрелась.
Личка может сильно не переживать по поводу возможного отсутствия в составе Динамо Тюкавина на игре против Химок в эти выходные. Марокканец Маухуб сегодня показал , что вполне может заменить Константина на его позиции.
Болейте за своих, а не против чужих!
Личка может сильно не переживать по поводу возможного отсутствия в составе Динамо Тюкавина на игре против Химок в эти выходные. Марокканец Маухуб сегодня показал , что вполне может заменить Константина на его позиции.
Болейте за своих, а не против чужих!