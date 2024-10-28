Дюков: «Не вызывать Сантоса в сборную России будет дискриминацией»

Президент РФС Александр Дюков оценил возможность вызова Дугласа Сантоса в сборную России. Недавно бразилец получил российский паспорт.
Если игрок является гражданином России, натурализован по всем футбольным правилам и нужен сборной — не вызывать его будет дискриминацией.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392092/duglas-santos-rossiya 28.10.2024
То, что совершено безграмотный человек руководит российским футболом известно давно, но что до такой степени. Сантос НЕ НАТУРАЛИЗОВАН по всем футбольным правилам, поскольку ФИФА даже не рассматривал смену его футбольного гражданства. Не знать такой вещи могут только уборщица в РФС и Президент РФС. Позорище!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392092/duglas-santos-rossiya 28.10.2024
То, что совершено безграмотный человек руководит российским футболом известно давно, но что до такой степени. Сантос НЕ НАТУРАЛИЗОВАН по всем футбольным правилам, поскольку ФИФА даже не рассматривал смену его футбольного гражданства. Не знать такой вещи могут только уборщица в РФС и Президент РФС. Позорище!