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Дюков: «Не вызывать Сантоса в сборную России будет дискриминацией»

вчера, 10:34

Президент РФС Александр Дюков оценил возможность вызова Дугласа Сантоса в сборную России. Недавно бразилец получил российский паспорт.

Если игрок является гражданином России, натурализован по всем футбольным правилам и нужен сборной — не вызывать его будет дискриминацией.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 20:47
Творят что хотят. Так дайте вообще всем своим обезьянам паспорта чтоб никто не предьявил за отсутствие россиян в составе. И покупайте все дороже и дороже. Шапито млять...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Asper (раскрыть)
вчера в 20:34
А по мобилизации до 50. Так что вариант есть
cska1948
cska1948
вчера в 18:25
А я считаю дискриминация, это когда в сборную России приглашают НЕ россиян, а тех кто лишь формально имеет в кармане российский паспорт. А в душе он как был бразильцам, так им и останется до конца дней своих. Спросите того же Сантоса за какую сборную он предпочтет играть, если получит вызов сразу из сборной России и сборной Бразилии. Уверен, ответ знают ВСЕ.
4RT
4RT
вчера в 14:55
У нас и своего навоза хватает
Asper
Asper ответ sxj4xqr5t92y (раскрыть)
вчера в 13:50
Предельный возраст для призыва на срочную - 30 лет. Дугласу 30. Наверно осознанно не делал паспорт раньше
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:13
Если игрок является гражданином России, натурализован по всем футбольным правилам
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392092/duglas-santos-rossiya 28.10.2024
То, что совершено безграмотный человек руководит российским футболом известно давно, но что до такой степени. Сантос НЕ НАТУРАЛИЗОВАН по всем футбольным правилам, поскольку ФИФА даже не рассматривал смену его футбольного гражданства. Не знать такой вещи могут только уборщица в РФС и Президент РФС. Позорище!
5fwjwvyj965e
5fwjwvyj965e
вчера в 13:01
Правильно! Человек паспорт получал только чтобы сыграть против Брунея. Нельзя лишать человека мечты!
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:42
Что за ерунду он говорит? Что вообще происходит?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:28
Президент РФС неправильно расставил акценты. Дискриминация Сантоса как футболиста - вот что будет означать его вызов на матчи со сб. Непала и ей подобными. Не надо " опускать " реноме отличного футболиста ниже плинтуса. Неужели такие простые истины недоступны уму нашего руководителя.
За адекватность
За адекватность
вчера в 12:16
Эка Вы загнули Александр Валерьевич. "Дискриминация", слова то какие. Выражу солидарность с комментарием ниже. Определять нужность того или иного футболиста для сборной, как и вызывать его или нет прерогатива господина Карпина В.Г., как главного тренера сборной. Где-то можно было бы и согласиться, ежели бы сборная играла условно в отборе на ЧМ или ЧЕ, ну или накрайняк в той же Лиге Наций, а Сантоса игнорили, потому как на своей позиции он лучший в РПЛ ( и это смею предположить не только мое мнение). А в "смертельных схватках" с Брунеями, Кубами и иже с ними ( при всем к ним уважении) да еще и носящими товарищеский характер может условно молодежь "ДМ" скатать без ущерба для результата. При том, что лично мне абсолютно фиолетово сколько легионеров благодаря вызову Сантоса в сборную у "Зенита" будет выходить в стартовом составе в матчах РПЛ. Пусть хоть все 11, из них 3 натурализованных и еще 10 натурализованных находятся на скамейке запасных. Меня интересуют успехи и неудачи другого клуба. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
Grabovsky
Grabovsky ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 11:54
Во во. Лучше товарняк сыграют в турецкий. И то толку больше
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 11:53
Ну если только для решающих матчей с Брунеем и Сирией.
sihafazatron
sihafazatron ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:37
Только ради этого и делалось гражданство.
Доброго здоровья!
Вещий
Вещий
вчера в 11:14
Кого вызывать решает тренер сборной.... он отвечает за результат.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:08
зря они нам европу сюда тащат с её дискриминациями. сами натурализовали теперь придумали проблему
drug01
drug01
вчера в 11:01
Конечно если паспорт дали значит должен играть!!!
112910415
112910415
вчера в 10:49
нельзя его дискриминировать !
в армии отслужит, и сразу в сборную !
sxj4xqr5t92y
sxj4xqr5t92y
вчера в 10:47
Непонятно за что российский паспорт дают... Годик в армии надо послужить.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:46
Шурик врет как дышит! Дуглас только спасибо скажет если не вызовут!
ak7b5jn2p6xt
ak7b5jn2p6xt
вчера в 10:46
А давайте полную команду - 11 человек из Южной Америки натурализуем. Можно еще запасных добавить...
s72b7thu2h8v
s72b7thu2h8v
вчера в 10:43
А наших доморощенных игроков для сборной нет?
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:42
Этот 76 действительно считает что Дугласу хочется с Брунеем бегать и ему нужна наша сборная?
cp8c666s54d7
cp8c666s54d7
вчера в 10:38
Это решать не Дюкову, а тренеру сборной
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:38
А заодно и для Газпрома польза, снимется статус легионера.
mur9ncn7q6p3
mur9ncn7q6p3
вчера в 10:35
Пусть хоть месяцок побудет россиянином без сборной
Гость
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