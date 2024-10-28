Названа заявка сборной России на ноябрьские матчи

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вчера, 13:33

Сборная России по футболу объявила расширенный состав на ноябрьские матчи.

Всего в списке 39 футболистов. Учебно‑тренировочный сбор начнется 10 ноября на базе «Четук» в Краснодаре.

Сборная 19 ноября сыграет в Волгограде с командой Сирии, а 15 ноября проведет товарищеский матч в Краснодаре с Брунеем.

Вратари

Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники

Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА , Москва), Александр Сильянов, Илья Самошников, Евгений Морозов (все – «Локомотив», Москва), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат», Грозный), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

Полузащитники

Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Никита Кривцов, Александр Черников (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Сергей Бабкин («Крылья Советов», Самара), Иван Обляков ( ЦСКА , Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Антон Миранчук («Сьон»).

Нападающие