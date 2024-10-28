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Названа заявка сборной России на ноябрьские матчи

вчера, 13:33

Сборная России по футболу объявила расширенный состав на ноябрьские матчи.

Всего в списке 39 футболистов. Учебно‑тренировочный сбор начнется 10 ноября на базе «Четук» в Краснодаре.

Сборная 19 ноября сыграет в Волгограде с командой Сирии, а 15 ноября проведет товарищеский матч в Краснодаре с Брунеем.

Вратари

Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники

Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Александр Сильянов, Илья Самошников, Евгений Морозов (все – «Локомотив», Москва), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат», Грозный), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

Полузащитники

Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Никита Кривцов, Александр Черников (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Сергей Бабкин («Крылья Советов», Самара), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Антон Миранчук («Сьон»).

Нападающие

Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара), Фёдор Чалов (ПАОК, Салоники).

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Все комментарии
Алеут
Алеут
вчера в 17:23
Карпин как величайший тренер, для начала бы разобрался и наладил игру свой непосредственной команды «Ростов», стоящей в двух шагах от вылета из Премьер лиги!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:52
Как всегда, перекос в пользу вратарей по сравнению с напами. 6 против 5, кошмар!...
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:51
Все таки произошла дискриминация! Дюков не простит Валере)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:48
Сегодня опубликован расширенный список кандидатов на игры сборной, а непосредственно перед сборами появятся просьбы от врачей команд освободить игроков по причине насморка, поноса или ещё какого-либо воспаления хитрости, как было в пошлый раз.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 14:29
Где Сантос и Абакар Гаджиев?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:18, ред.
Три футболиста Спартака, дожили, куда катится мир. И то Пруцев вообще не понятно за какие заслуги.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:05, ред.
Ещё раз призываю всех адекватных болельщиков не приходить на матч с Брунеем. Пусть трибуны будут пустыми в знак протеста против проводимой нашим РФС ущербной политики.
Лично я и на матч с сирийцами не пошёл. Разве что внука сводил поесть мороженого, чтобы развеялся от постоянного сидения за компьютером. Хотя... 19 ноября, не привел бы, пожалел неустойчивую психику ребёнка.
112910415
112910415 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:59
его же вроде в армию забрали (?)
lotsman
lotsman
вчера в 13:55
На Бруней состава хватит.)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:54
А где же Сантос? Должен в основе на оба матча быть)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:53
6 вратарей на Сирию и Бруней)) каждому по 30 мин игры даст?))
борька
борька
вчера в 13:47
Почти весь полуцвет российского футбола,это где то нашей сборной можно биться с командами первой пятерки ,лучших сборных мира
Ай да,Карпин В. ,ну и молодец,так держать ,будет не стыдно передать команду будующемй поколению
shlomo
shlomo ответ 2gt22spk67ga (раскрыть)
вчера в 13:42
Не то слово.... особенно воротничков.....:))))
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:42
Супер матчи
2gt22spk67ga
2gt22spk67ga
вчера в 13:39
Что-то маловато народу Валерик собрал
Гость
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