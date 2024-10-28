Названа заявка сборной России на ноябрьские матчи

Сборная России по футболу объявила расширенный состав на ноябрьские матчи.
Всего в списке 39 футболистов. Учебно‑тренировочный сбор начнется 10 ноября на базе «Четук» в Краснодаре.
Сборная 19 ноября сыграет в Волгограде с командой Сирии, а 15 ноября проведет товарищеский матч в Краснодаре с Брунеем.
Вратари
Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники
Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Александр Сильянов, Илья Самошников, Евгений Морозов (все – «Локомотив», Москва), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат», Грозный), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).
Полузащитники
Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Никита Кривцов, Александр Черников (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Сергей Бабкин («Крылья Советов», Самара), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Антон Миранчук («Сьон»).
Нападающие
Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара), Фёдор Чалов (ПАОК, Салоники).
Ай да,Карпин В. ,ну и молодец,так держать ,будет не стыдно передать команду будующемй поколению
Ай да,Карпин В. ,ну и молодец,так держать ,будет не стыдно передать команду будующемй поколению