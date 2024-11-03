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В «Локомотиве» не подтвердили слухи об интересе к двум игрокам «Спартака»

вчера, 19:56

Глава пресс‑службы московского «Локомотива» Артем Загумённов заявил источнику, что клуб не проявляет интерес к игрокам столичного «Спартака» Даниле Пруцеву и Антону Зиньковскому.

Ранее в воскресенье Sport24 сообщил, что «железнодорожники» интересуются футболистами.

В очередной раз вокруг нашей команды и в целом нашего клуба всплывают «интересные» новости. То сообщают об уходе действующих футболистов, то — по приходу новых. Ничего реального в очередном вбросе про то, что «Локомотив» рассматривает приход Пруцева и Зиньковского, нет, для этого нет оснований.

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shur
shur ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:25
...за что ж так Сереженьку, тогда уж как у Грибоедова «В деревню, к тетке в глушь, в Саратов…»
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:53
Выменять обоих на одного Пиняева. С доплатой от Спартака...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:31, ред.
Даниила бы я оставил, а вот Зине с новой причёской скатертью дорога. Обратил внимание что только Дуарте недоволен игровым временем, а Зиньковского всё устраивает. Вот таких надо гнать из команды кто не хочет играть и доказывать, а за таких как Дуарте держаться обеими руками.
ABir
ABir
вчера в 20:18
Жаль, если продадут Зиньковского и Пруцева, хорошие отечественные игроки
3ccj4ghq6vez
3ccj4ghq6vez
вчера в 19:57
Зачем им это у них своя школа хорошая!
Гость
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