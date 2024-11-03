В «Локомотиве» не подтвердили слухи об интересе к двум игрокам «Спартака»

Глава пресс‑службы московского «Локомотива» Артем Загумённов заявил источнику, что клуб не проявляет интерес к игрокам столичного «Спартака» и .

Ранее в воскресенье Sport24 сообщил, что «железнодорожники» интересуются футболистами.

В очередной раз вокруг нашей команды и в целом нашего клуба всплывают «интересные» новости. То сообщают об уходе действующих футболистов, то — по приходу новых. Ничего реального в очередном вбросе про то, что «Локомотив» рассматривает приход Пруцева и Зиньковского, нет, для этого нет оснований.