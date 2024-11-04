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Стало известно, кого Аморим хочет видеть вместо Антони в «Ман Юнайтед»

вчера, 11:51

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не рассчитывает на нападающего Антони.

Вместо бразильца португальский специалист хочет подписать вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию.

Неаполитанский клуб может продать своего футболиста за 90 млн евро. Переговоры о новом контракте между сторонами зашли в тупик.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:34
Хвича на левом фланге же играет. А Антони на правом.). Лучше иогда Рэшфорда сплавить)
112910415
112910415
вчера в 17:45
ох и сомнительная же идея !
galem72
galem72
вчера в 16:28
Даже если это и правда, что совсем маловероятно, Хвичу нужно писать в состав только через годичную аренду. Полноценный трансфер в АПЛ выйдет таким провальным, что Антони из Эредивизии.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:22, ред.
Аморим торопится, простите, как голый на е*лю. (facepalm). Не успел прийти и тут же в кадры полез. Ты людей то хоть малясь изнутри узнай/прощупай, кто чем дышит и живёт, е-моё!
Кроме того, какой смысл мутить щас воду с перестановками, когда полноценное ТО как и сезон профуканы и ЕК по любому не светят ? Играй уж теми, кто есть..., ищи/наигрывай связки - один ведь хрен в этом сезоне за результат не спросят.

P.S. Сдается мне, что в МЮ новый а-ля Поттер пожаловал ...
Анри 47
Анри 47
вчера в 13:45
Берите Ферран Торрес или фати
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 13:17
"Немцы" против.. Или за?.. 🤔🤭🤣
shur
shur
вчера в 12:54
...гремучая смесь Фернандыш+Хвыча, во сне такое не приснится ???!!!
shur
shur
вчера в 12:43, ред.
...это писец, а он,как известно не лечится! Видно не суждено увидеть новый МЮ...!!! День задался!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:10
Хвича не так уж много зарабатывает в Наполи... Раз переговоры по новому контракту зашли в тупик, может имеет смысл сменить место работы. Тем более, что Конте собирается строить игру команды вокруг Ромелу Лукаку, для этого и притащил его в Неаполь. Мне идея нового главного тренера Манчестер Юнайтед нравится. А деньги они изыщут.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:07
Не надо иметь семи пядей во лбу чтобы понять что Антони сдулся в МЮ
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:00
Хвича усилить МЮ...и возможно, станет большой звездой АПЛ
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:58
Да Хвича сможет заменить Антони на лавке)))
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