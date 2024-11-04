Стало известно, кого Аморим хочет видеть вместо Антони в «Ман Юнайтед»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не рассчитывает на нападающего Антони.
Вместо бразильца португальский специалист хочет подписать вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию.
Неаполитанский клуб может продать своего футболиста за 90 млн евро. Переговоры о новом контракте между сторонами зашли в тупик.
Кроме того, какой смысл мутить щас воду с перестановками, когда полноценное ТО как и сезон профуканы и ЕК по любому не светят ? Играй уж теми, кто есть..., ищи/наигрывай связки - один ведь хрен в этом сезоне за результат не спросят.
P.S. Сдается мне, что в МЮ новый а-ля Поттер пожаловал ...
Кроме того, какой смысл мутить щас воду с перестановками, когда полноценное ТО как и сезон профуканы и ЕК по любому не светят ? Играй уж теми, кто есть..., ищи/наигрывай связки - один ведь хрен в этом сезоне за результат не спросят.
P.S. Сдается мне, что в МЮ новый а-ля Поттер пожаловал ...