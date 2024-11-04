Стало известно, кого Аморим хочет видеть вместо Антони в «Ман Юнайтед»

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вчера, 11:51

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» не рассчитывает на нападающего .

Вместо бразильца португальский специалист хочет подписать вингера «Наполи» .

Неаполитанский клуб может продать своего футболиста за 90 млн евро. Переговоры о новом контракте между сторонами зашли в тупик.