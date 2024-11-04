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Месси может вернуться в «Барселону» в 2026 году

вчера, 08:06

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может вернуться в каталонскую «Барселону».

Как сообщает источник, Месси может вновь стать игроком «блауграны» в начале 2026 года, заключив с «сине-гранатовыми» краткосрочное соглашение на правах свободного агента. Идея состоит в том, чтобы футболист смог хорошо подготовиться к предстоящему чемпионату мира.

В 2024 году Месси принял участие в 24 матчах на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:39
нет смысла заглядывать так далеко
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:01
Ну да, конечно 😁 папочка Хорхе найдет более денежный вариант для «семьи»
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:57
Как же он благороден....
Отъехал за океан....дал Барсе срок...денег накопить....))
2js9ywrjkzhv
2js9ywrjkzhv
вчера в 10:17
Зачем ему готовится ?Он и так пешком ходит,купит ФИФА и всего то делов!
shur
shur
вчера в 10:13
...и следом за ним Суарес,Бускетс,Альба...! Вперед Барса!!!
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 10:10
Наброс на вентилятор.. Хе.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:45
Лавку будет греть под Ямалем)))
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 09:40, ред.
Бекхэм, например, дважды приезжал играть в Милан во время паузы МЛС. В первый раз играл так успешно, что клубы договорились о продлении аренды до конца сезона в Италии. После возвращения в Лос-Анджелес англичанина, пропустившего почти половину чемпионата, ждал не самый теплый прием как со стороны болельщиков, так и некоторых партнёров. Однако он набрал отличную форму и своей игрой заткнул рты злопыхателей. В следующий зимний перерыв он снова приехал играть за россонери, но получил травму и пропустил ЧМ-2010, на который хотел попасть. После второй победы в МЛС зимой 2012 он перешеёл в ПСЖ, с которым выиграл чемпионат Франции.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 08:49
Если это так, то ему лучше оставаться там где он есть, или перейти в более слабый клуб топ 5 чемпионатов, чтобы регулярно получать игровую практику. Молодую прессенгующую Барсу он будет только тормозить.
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:36
Звучит красиво, но не верится. Причем, наверное будет лучше для команды если он не вернется, только система заработала, осталось подточить ее. А Лео в активном прессинге сложно себе представить. С другой стороны, человеческой, хочется, что бы он вернулся, но с практической боюсь это будет не правильно и без взгляда на будущее....хотя....лично мне очень бы хотелось, чтобы Месси вернулся и закончил карьеру именно в Барселоне, где его дом. Это было бы просто сказочное завершение его истории, как футболиста....
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:23
Он хочет клуб, который сделал из него звезду, использовать как тренировочную базу? Видимо ещё не наелся Золотых мячей. Интересно как воспримут эту новость игроки Барселоны? Ведь их Месси собирается использовать в качестве подручных. А турнирные задачи как?
wb9e8rjwk56v
wb9e8rjwk56v
вчера в 08:16
Наверное ему уже ничего этого не надо
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