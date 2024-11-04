Месси может вернуться в «Барселону» в 2026 году

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вчера, 08:06

Аргентинский нападающий «Интер Майами» может вернуться в каталонскую «Барселону».

Как сообщает источник, Месси может вновь стать игроком «блауграны» в начале 2026 года, заключив с «сине-гранатовыми» краткосрочное соглашение на правах свободного агента. Идея состоит в том, чтобы футболист смог хорошо подготовиться к предстоящему чемпионату мира.

В 2024 году Месси принял участие в 24 матчах на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года.