Проект «Реала» будет строиться вокруг Мбаппе

Журналист Мануэль Карреньо заявил, что спортивный проект мадридцев будет выстроен вокруг французского нападающего Килиана Мбаппе, подписанного минувшим летом. Уход вингера Винисиуса Жуниора возможен.
Возможно, какое-то решение придется принять ближайшим летом. Посмотрим, что будет с Винисиусом. Они оба хорошие футболисты и должны найти взаимопонимание, но в клубе существует обеспокоенность, потому что найти решение будет непросто.
Мбаппе никак не повлиял на плохую игру команды. Практически каждый год, а точнее в конце года, Реал становится заложником плохой формы основы состава. Не могу сказать чья в этом вина. Главному тренеру нужно что-то с этим делать. Да, потом Реал навёрстывает упущенное, но и осечки случаются.
По Лиге Чемпионов, тут еще более понятнее. Сейчас по времени групповые матчи по старой версии турнира, а в этот период (также из-за плохой формы к концу года) Реал достаточно часто бывает чудит.
Рано хоронить команду. Выводы делать будем к концу сезона.
Мбаппе никак не повлиял на плохую игру команды. Практически каждый год, а точнее в конце года, Реал становится заложником плохой формы основы состава. Не могу сказать чья в этом вина. Главному тренеру нужно что-то с этим делать. Да, потом Реал навёрстывает упущенное, но и осечки случаются.
По Лиге Чемпионов, тут еще более понятнее. Сейчас по времени групповые матчи по старой версии турнира, а в этот период (также из-за плохой формы к концу года) Реал достаточно часто бывает чудит.
Рано хоронить команду. Выводы делать будем к концу сезона.