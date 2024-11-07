Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

Проект «Реала» будет строиться вокруг Мбаппе

вчера, 22:56

Журналист Мануэль Карреньо заявил, что спортивный проект мадридцев будет выстроен вокруг французского нападающего Килиана Мбаппе, подписанного минувшим летом. Уход вингера Винисиуса Жуниора возможен.

Возможно, какое-то решение придется принять ближайшим летом. Посмотрим, что будет с Винисиусом. Они оба хорошие футболисты и должны найти взаимопонимание, но в клубе существует обеспокоенность, потому что найти решение будет непросто.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Арсеналу» придётся заплатить 60 млн фунтов за нападающего «Брентфорда»
Вчера, 22:10
СлухиНеймар может вернуться в «Сантос» в январе
Вчера, 22:04
Слухи«Барселона» хочет оформить переход Салаха
Вчера, 21:53
Слухи«Ювентус» намерен подписать полузащитника «Боруссии» Дортмунд
Вчера, 21:35
«Интер» и «Ювентус» интересуются защитником «Эмполи» Исмаили
Вчера, 17:43
СлухиСтало известно, за какую сумму «Спортинг» готов продать Дьёкереша
Вчера, 13:56
Сортировать
Все комментарии
p7ph92uxzsg5
p7ph92uxzsg5
сегодня в 10:25
Реалу нужно собрать Африканских футболёров под командованием КамерунскогоЭму!!!
Hamman
Hamman ответ Meg A snake (раскрыть)
сегодня в 09:43
Немного не до грамматики было. Главное смысл понятен
112910415
112910415
сегодня в 09:23
посмотрим, увидим
Meg A snake
Meg A snake ответ Hamman (раскрыть)
сегодня в 06:46
более понятнее
w6qdyxgsrfep
w6qdyxgsrfep
сегодня в 06:28
Похоже Мбаппе просто выдавит конкурента
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:10
ПСЖ уже пытались построить подобный "круг", сейчас с готовностью отдадут эти "переходящие грабли" Реалу...)
Hamman
Hamman
сегодня в 00:12
Реал никогда не строил проекты вокруг какого-то одного игрока. И вокруг Мбаппе не будет.
Мбаппе никак не повлиял на плохую игру команды. Практически каждый год, а точнее в конце года, Реал становится заложником плохой формы основы состава. Не могу сказать чья в этом вина. Главному тренеру нужно что-то с этим делать. Да, потом Реал навёрстывает упущенное, но и осечки случаются.
По Лиге Чемпионов, тут еще более понятнее. Сейчас по времени групповые матчи по старой версии турнира, а в этот период (также из-за плохой формы к концу года) Реал достаточно часто бывает чудит.
Рано хоронить команду. Выводы делать будем к концу сезона.
shur
shur
сегодня в 00:05
...хотя бы пару игр по тайму на замену, Why is Why, просто тупо понять кто полезнее на левом, а команда остаётся командой! Кто слабое звено?!
zdeniss
zdeniss
вчера в 23:24
Конечно, это не так. Игрок получил травму, например, и что? Все в отпуск? Все для красного словца. Но похоже с приходом Мбаппе Реал стал разваливаться. И дело не в Анчелотти. Я думаю, этого парня ему навязали и попытки встроить рояль в оркестр пока неудачны для всего оркестра.
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:23
Зря
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:06
Это слова журналиста. Даже при Роналду игра не строилась вокруг одного человека. В то время и Бензема свою роль имел, и другие футболисты. А Винисиус талантливый игрок, но оказался просто тряпкой, да ещё и с расизмом связался. Реалу лучше избавиться от бразильца
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:04
Ошибочное решение. В серьёзных матчах черепахина не видно...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 