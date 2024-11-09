Анчелотти назвал свою самую большую ошибку в тренерской карьере

Главный тренер «Реала» рассказал о своей самой большой ошибке в карьере. Слова специалиста приводит источник со ссылкой на France Football.

Невозможно принимать только хорошие решения в течение тридцати лет. Например, у меня было плохое решение здесь, в Мадриде, после первого года работы. Я был очень близок к продлению контракта, клуб хотел меня оставить, но я слишком сильно настаивал на своей зарплате, и они остановились. Это была ошибка, худшая из тех, что я мог совершить. Но это позволило мне учиться.