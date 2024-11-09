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Анчелотти назвал свою самую большую ошибку в тренерской карьере

сегодня, 00:31

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своей самой большой ошибке в карьере. Слова специалиста приводит источник со ссылкой на France Football.

Невозможно принимать только хорошие решения в течение тридцати лет. Например, у меня было плохое решение здесь, в Мадриде, после первого года работы. Я был очень близок к продлению контракта, клуб хотел меня оставить, но я слишком сильно настаивал на своей зарплате, и они остановились. Это была ошибка, худшая из тех, что я мог совершить. Но это позволило мне учиться.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:08
честное признание заслуживает высокой оценки !
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:08
Что то папа Карло рано каяться начал....
rks94zzppcrv
rks94zzppcrv
сегодня в 06:50
Хороший тренер знает себе цену и вправе требовать много
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:21
И его деньги почти испортили...
Гость
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