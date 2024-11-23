Защитник «Арсенала» Уайт пропустит несколько месяцев после операции

Главный тренер «Арсенала» рассказал, что защитник выбыл на несколько месяцев после операции на колене.

Бен будет отсутствовать несколько месяцев. Мы должны были принять решение, потому что в последние несколько недель ситуация не улучшалась.

Мы решили сделать операцию, он согласился, и это выведет его из строя на несколько месяцев. Мы должны посмотреть, как он будет реагировать после операции, я не ожидаю, что это будет полгода, но не могу сказать точно, сколько это продлится.