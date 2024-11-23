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Защитник «Арсенала» Уайт пропустит несколько месяцев после операции

вчера, 14:46

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что защитник Бен Уайт выбыл на несколько месяцев после операции на колене.

Бен будет отсутствовать несколько месяцев. Мы должны были принять решение, потому что в последние несколько недель ситуация не улучшалась.

Мы решили сделать операцию, он согласился, и это выведет его из строя на несколько месяцев. Мы должны посмотреть, как он будет реагировать после операции, я не ожидаю, что это будет полгода, но не могу сказать точно, сколько это продлится.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:43
Это не есть хорошо для Арсенала!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:54
Посмотрел фото. Действительно белый...
Гость
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