Неймар признался, что временами хотел сдаться после серьёзной травмы

Нападающий «Аль-Хиляля» в документальном фильме рассказал о своих переживаниях после получения разрыва крестообразной связки в октябре 2023 года, из-за чего он был вне игры более года.

Иногда, когда я просыпался, мне хотелось сдаться.

Признаюсь, эта травма потрясла меня больше всего в моей карьере. Я был очень расстроен и подавлен в течение первого месяца. Я знал, что это серьёзная и долгосрочная травма. Быть вне игры тяжело. Начало травмы довольно сложное. В начале вы чувствуете только боль. Я чувствовал только боль, я просто хотел, чтобы она прекратилась. Я хотел согнуть колено как можно быстрее, чтобы восстановить движение и заставить боль уйти.

Если рядом с вами нет любимых людей, семьи, друзей, то может быть трудно оправиться от такой травмы. Это действительно разрушает ваш разум и тело.

Мне уже не 20, мне было 31, когда это случилось. Я очень благодарен за то, что рядом есть мои друзья и семья. За то, что мои дети мотивируют меня каждый день.