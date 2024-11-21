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Неймар признался, что временами хотел сдаться после серьёзной травмы

вчера, 23:30

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар в документальном фильме рассказал о своих переживаниях после получения разрыва крестообразной связки в октябре 2023 года, из-за чего он был вне игры более года.

Иногда, когда я просыпался, мне хотелось сдаться.

Признаюсь, эта травма потрясла меня больше всего в моей карьере. Я был очень расстроен и подавлен в течение первого месяца. Я знал, что это серьёзная и долгосрочная травма. Быть вне игры тяжело. Начало травмы довольно сложное. В начале вы чувствуете только боль. Я чувствовал только боль, я просто хотел, чтобы она прекратилась. Я хотел согнуть колено как можно быстрее, чтобы восстановить движение и заставить боль уйти.

Если рядом с вами нет любимых людей, семьи, друзей, то может быть трудно оправиться от такой травмы. Это действительно разрушает ваш разум и тело.

Мне уже не 20, мне было 31, когда это случилось. Я очень благодарен за то, что рядом есть мои друзья и семья. За то, что мои дети мотивируют меня каждый день.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 16:08
Иногда, когда я просыпался, мне хотелось сдаться. Но тут арабские деньги дали мне другую мотивацию - зарабатывать, ничего не делая, - сказал Карнавальный с костылем в ноге из кабака.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:23
Ты больше не топ-футболист, Неймар. И даже бразильские клубы не готовы приютить тебя. Время ушло, больше занимайся ч семьёй и друзьями
112910415
112910415
сегодня в 05:30
отдохнуть тебе надо
и уже не прерывать этот процесс
zdcq9x8et484
zdcq9x8et484
сегодня в 05:22
Пора уже ему заканчивать с футболом
Alex_67
Alex_67
сегодня в 04:48
Чем не героическая история...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:18
Тяжело конечно но семья помогает
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:55
Неймар в душе артист, удачи в выходе на свой прежний уровень...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:47
У любого человека может возникать такое.
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