Моуриньо о слухах про Роналду в «Фенербахче»: «Он может приехать поесть»

Главный тренер «Фенербахче» прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего «Аль-Насра» .

Новости о переходе Криштиану Роналду в «Фенербахче» просто смешны.

Криштиану может приехать в Стамбул поесть, потому что он находится прямо на полпути между Саудовской Аравией и Португалией. Или, может быть, он приедет к своему старому другу Жозе, мы можем поесть в моём отеле!