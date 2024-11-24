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Моуриньо о слухах про Роналду в «Фенербахче»: «Он может приехать поесть»

вчера, 13:26

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Новости о переходе Криштиану Роналду в «Фенербахче» просто смешны.

Криштиану может приехать в Стамбул поесть, потому что он находится прямо на полпути между Саудовской Аравией и Португалией. Или, может быть, он приедет к своему старому другу Жозе, мы можем поесть в моём отеле!

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Все комментарии
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 21:12
Криш не любит шуток, он может обидеться.
Слова Жозе несёт определённую смысловую нагрузку, он может оказаться в чёрном списке семьи Авейру.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 17:14
Ни один европейский клуб не хочет в команде кр7. ))) ты прав. Даже Жозе показал что он думает о земляке. Токсичный нарцисс отравит раздевалку и сломает структуры игры. Вот Жозе говорил что всегда хотел поработать с аргентинцем. Кто есть кто)))
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 16:09
Я уже сказал, если был бы интерес любого европейского клуба, его хотя бы попытались подписать. Что касается Спортинга, то там тренер грозился уволиться, если попытаются подписать Роналду. Может, там сейчас другой тренер, но какой смысл подписывать Роналду сейчас? Ради подписчиков в интернете?
neukomm
neukomm ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 15:53
Почему бы не Спортинг?
t0s1k
t0s1k
вчера в 15:40
ну да, если получиться что он окажется в Стамбуле то только где то в ресторане с вкусным кебабом в руках, ну мало ли может Рон всё таки снизит к себе цену и поймёт что уже 40, ну всё ты уже не лучший в мире и захочет перейти в турцию за более низкую зп чем в насре чтобы поиграть в европе
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:29, ред.
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 15:20
    Прямой ответ Моуриньо не понравится фанатам Роналду. В их мыслях Роналду по-прежнему топ, которого хотят видеть у себя каждый европейский клуб. Правда в том, что он балласт. Отрицать это глупо. Если бы так не считали, то сразу его бы подписали после МЮ. А сейчас уже 2 года прошло и провал на ЧМ и Евро только больше всех в этом убедило. Он закончит карьеру не в Европе.
    HE ЭгО иСТ
    HE ЭгО иСТ
    вчера в 15:04
    Короче, Мавр подтвердил, что Авейру в Турцию возьмут только за "пайку".. 🤭🤣
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 15:00
    То есть как минимум одно результативное действие за матч в среднем - далеко не все нападающие далеко не всех клубов европейской топ-5 имеют такую статистику.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    вчера в 14:56
    Ну для него статистика того Осимхена в Галатасарае в 10 матчах 8 голов и 4 передачи так себе!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    вчера в 14:46
    Естественно, и вы прекрасно об этом осведомлены.
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 14:43
    В высшей лиге Турции нападающему тяжело забивать за один из топовых клубов в рамках этой лиги?
    Aleks Captain
    Aleks Captain
    вчера в 14:41
    Жозе подчеркнул что обед из его кошелька
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 14:40
    Кроме того что новость эта смешна и высосана из пальца, учитывая желание португальца забить тысячу голов, а в Турции эта мечта никогда не сбудется, надо поаплодировать и Моуриньо за постоянное желание что-то сказать с юмором. Сказал.
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 14:24
    Или может купить всех с потрохами...
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 14:23
    Не ну приедет и пожрёт! Тоже хорошо)))
    drug01
    drug01
    вчера в 13:55
    Красивый ответ Жозе!!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:34
    Зачётно он его потроллил...
    Гость
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