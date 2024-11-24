Моуриньо о слухах про Роналду в «Фенербахче»: «Он может приехать поесть»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Новости о переходе Криштиану Роналду в «Фенербахче» просто смешны.
Криштиану может приехать в Стамбул поесть, потому что он находится прямо на полпути между Саудовской Аравией и Португалией. Или, может быть, он приедет к своему старому другу Жозе, мы можем поесть в моём отеле!
Слова Жозе несёт определённую смысловую нагрузку, он может оказаться в чёрном списке семьи Авейру.
Слова Жозе несёт определённую смысловую нагрузку, он может оказаться в чёрном списке семьи Авейру.
По теме: вы не пытались сравнить уровень этих чемпионатов ? Если бы потрудились это сделать, все вопросы отпали бы сами собой.
По теме: вы не пытались сравнить уровень этих чемпионатов ? Если бы потрудились это сделать, все вопросы отпали бы сами собой.