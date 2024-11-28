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Глава Турецкой федерации высказался о матче «Бешикташа» и «Маккаби»

вчера, 15:19
БешикташЛоготип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)1 : 3Логотип футбольный клуб Маккаби Тель-АвивМаккаби Тель-АвивМатч завершен

Глава Турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу высказался об участии Израиля в еврокубках.

Мы хотим, чтобы футбол служил миру и братству, но, к сожалению, «Бешикташ» приехал сюда из-за двойных стандартов в мире. Россия и Украина находятся в состоянии конфликта. Мы против любых конфликтов, в том числе между этими странами. Мы хотим, чтобы спорт служил миру. Россия отстранена, но это не распространяется на [израильские] команды. Они по-прежнему участвуют в спортивных мероприятиях по всему миру. Сегодня мы, Турецкая футбольная федерация, хотим выступить против этого. Мы поддерживаем наших братьев в Палестине и в Газе. Будем надеяться, что «Бешикташ» даст необходимый отпор на поле и принесет огромную радость всему мусульманскому миру.

Сегодня турецкий «Бешикташ» сыграет с «Маккаби» из Тель-Авива в рамках 5-го тура общего этапа Лиги Европы без зрителей. Игра пройдет в Будапеште в связи с нападениями на фанатов израильского клуба в Нидерландах после матча с «Аяксом» в предыдущем туре.

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