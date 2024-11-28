Глава Турецкой федерации высказался о матче «Бешикташа» и «Маккаби»

Глава Турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу высказался об участии Израиля в еврокубках.

Мы хотим, чтобы футбол служил миру и братству, но, к сожалению, «Бешикташ» приехал сюда из-за двойных стандартов в мире. Россия и Украина находятся в состоянии конфликта. Мы против любых конфликтов, в том числе между этими странами. Мы хотим, чтобы спорт служил миру. Россия отстранена, но это не распространяется на [израильские] команды. Они по-прежнему участвуют в спортивных мероприятиях по всему миру. Сегодня мы, Турецкая футбольная федерация, хотим выступить против этого. Мы поддерживаем наших братьев в Палестине и в Газе. Будем надеяться, что «Бешикташ» даст необходимый отпор на поле и принесет огромную радость всему мусульманскому миру.