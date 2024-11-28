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Игрок «Шахтёра» Судаков заявил, что хочет перейти в АПЛ или Ла Лигу

вчера, 13:11

Полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков рассказал, в какой лиге хотел бы продолжить карьеру.

Я вижу себя преуспевающим в чемпионате Англии и Испании. Ла Лига ценит технические навыки, в то время как АПЛ будет подталкивать меня физически и тактически.

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Все комментарии
ywn8x3s9y53v
ywn8x3s9y53v
вчера в 14:01
Хотеть не вредно, только нужен ли он там.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:46
Куда угодно, лишь бы подальше от тцк
Capral
Capral
вчера в 13:26
А я вижу себя- молодым и здоровым.
Судак конечно способный парень, но не уровня ни Примеры, ни АПЛ тем более. Слежу за ним в ЧУ, и признаюсь- ничего особенного, пока, в нём не вижу. Да, парень способен сыграть на разных позициях, можно сказать достаточно универсальный игрок, хорошо видит поле, неплохая техника, но всё это- исключительно на фоне слабейшего украинского футбола... Но возможно ему повезет и кто-то из этих стран обратит на него внимание, но уверен- это будут не ведущие команды.

Если на Цыганкова обратили внимание в Испании, то это можно было понять, он заставил заговорить о себе сразу, после игр киевского Динамо в Барселоне!!! Но Судаков, пока, даже в усредненной сборной Украины не выделяется, неговоря уже о чемпионате своей страны... А впрочем, мог же, такой антифутбольный игрок как Довбик оказаться в Испании, то почему Судакову не должно повезти...
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:18
Ну как говорится - хотеть не значит смочь))) 😁
ecnhb2ru34ss
ecnhb2ru34ss
вчера в 13:17
В средний клуб могут взять, игрок не плохой
Гость
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