Игрок «Шахтёра» Судаков заявил, что хочет перейти в АПЛ или Ла Лигу

Полузащитник «Шахтёра» рассказал, в какой лиге хотел бы продолжить карьеру.

Я вижу себя преуспевающим в чемпионате Англии и Испании. Ла Лига ценит технические навыки, в то время как АПЛ будет подталкивать меня физически и тактически.