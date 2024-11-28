«Это особенный клуб, отличающийся от остальных». Месси — о «Барселоне»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высоко отозвался о «Барселоне», в системе которой он находился с 2000-го по 2021 год.
Благодарю Бога за то, что он привел меня в «Барселону», ведь я провел всю свою жизнь в этом замечательном клубе.
Горжусь быть частью этого клуба, а также его фанатом. Это особенный клуб, отличающийся от остальных, мне повезло быть здесь.
Тренером нельзя,он не хочет разговаривать но одной подсказкой тренеру может изменить игру.
Тренером нельзя,он не хочет разговаривать но одной подсказкой тренеру может изменить игру.