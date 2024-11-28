«Это особенный клуб, отличающийся от остальных». Месси — о «Барселоне»

Нападающий «Интер Майами» высоко отозвался о «Барселоне», в системе которой он находился с 2000-го по 2021 год.

Благодарю Бога за то, что он привел меня в «Барселону», ведь я провел всю свою жизнь в этом замечательном клубе.

Горжусь быть частью этого клуба, а также его фанатом. Это особенный клуб, отличающийся от остальных, мне повезло быть здесь.