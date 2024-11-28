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«Это особенный клуб, отличающийся от остальных». Месси — о «Барселоне»

вчера, 17:21

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высоко отозвался о «Барселоне», в системе которой он находился с 2000-го по 2021 год.

Благодарю Бога за то, что он привел меня в «Барселону», ведь я провел всю свою жизнь в этом замечательном клубе.

Горжусь быть частью этого клуба, а также его фанатом. Это особенный клуб, отличающийся от остальных, мне повезло быть здесь.

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Все комментарии
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:46
Их и тут хватает! Раз Месси лицемер.
Почему бы не вспомнить 2:6 над Реалом на Бернабеу?
5:0 на Камп Ноу над Реалом? Его первый Хет-трик в ворота Реала в 19 лет. В целом его вклад в игру Барселоны.
Мы, на секундочку, говорим о лучшем игроке всех времен.
Даже по мнению легенд футбола и тренеров!

Всех негативщиков в адрес Месси абсолютно не волнует Барселона и сам Месси, какой он семьянин и так далее...
Быть благодарным Богу за то, что он тебе дал, говорит уже о человечности.
Что касается денег, то он свои получал заслуженно!
Где Месси, там спонсоры, там огромные деньги!

Для тех, кто хочет пример, есть нынешний его клуб - Интер Майами.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:52
От скромности не погибнет, это точно!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 19:41
А что ж ты тогда с бежал из него как крыса с тонущего корабля в тежелый момент?? 🐀 Да еще и на бабки поставил 💰 Если так любишь клуб то мог бы простить ему долги. они вынуждены тебе платить и не могут даже нормально своих игроков зарегистрировать. Лицемерный гном!!🤮👎
wnnmq4ecygrk
wnnmq4ecygrk
вчера в 19:34
Обычный клуб по сравнению с Реалом
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:43
Очень хотел бы,чтобы Месси потом работал ассистентом главных тренеров Барсы до конца жизни,так как как он видит игру,поле никто не видит и об этом сказал сам Зидан.
Тренером нельзя,он не хочет разговаривать но одной подсказкой тренеру может изменить игру.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:53
Только играть и выиграть конечно Этот клуб будет для него особенным
ut876xtrw98x
ut876xtrw98x
вчера в 17:49
Лионель Месси всегда был связан с "Барселоной" не только как футболист, но и как человек, который вырос в этой команде. Его слова отражают глубокую привязанность к клубу, где он провёл большую часть своей карьеры и добился невероятных успехов. Несмотря на то, что сейчас он играет за другой клуб, его любовь и уважение к "Барселоне" остаются неизменными. Это говорит о том, насколько важен для него этот период жизни и насколько сильны его чувства к клубу и его болельщикам.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:43
Вот же ЛИЦЕМЕР!!! Говорит про Барселону с любовью... А сам, тем временем, откусывал от нее самые жирные куски. Именно Месси с президентом клуба вогнали Барселону в нынешние долги - один никак не мог насытиться, а другой побоялся ему отказать в этом. А потом случилось 2:8 и всё открылось. Тогдашний контракт Месси потряс воображение. Жадное, циничное существо теперь смеет говорить о высоком...
2xcjnz6f674x
2xcjnz6f674x
вчера в 17:27
И выдоил ты его тоже по-особенному на полную
Гость
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