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Игрок «Зенита» попал в список лучших защитников года по версии ФИФА

вчера, 11:18

ФИФА объявила 22 претендентов на звание лучшего защитника 2024 года. В их число вошёл игрок «Зенита» Нино.

Игрок «Зенита» попал в список лучших защитников года по версии ФИФА

Ранее ФИФА объявила претендентов на звание лучшего голкипера года.

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Все комментарии
22dbn3n8w6as
22dbn3n8w6as
вчера в 15:05
Это отличная новость для болельщиков "Зенита" и российского футбола! Попадание Нино в список лучших защитников года по версии ФИФА – признание его мастерства на международной арене. Это не только заслуга самого игрока, но и результат слаженной работы всей команды. Надеюсь, что он продолжит показывать высокий уровень игры и поможет "Зениту" достичь новых высот как в национальном чемпионате, так и в еврокубках.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:11
Футболист, играющий в РПЛ, никогда не будет признан лучшим.
ne gusta
ne gusta
вчера в 11:48
Где Ван Дейк, Кунде, Стоунс?
pxzx2g3nh3g4
pxzx2g3nh3g4
вчера в 11:44
В ФИФА специалисты мирового футбола решают кто лучший, Нино стоит поздравить с таким высоким признанием.
dcw38gd28tye
dcw38gd28tye
вчера в 11:33, ред.
Нинка как картинка в списочке гребёт
Сдвиньте Карвахаля - мы пойдём вперёд!
Пусть весь мир узнает -
Со смеху помрёт!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:32
Здорово! Поздравления Нино.
Capral
Capral
вчера в 11:29
А вот, моя соседка, Нина Зигизмундовна- стала лучшим дворником года, по моей версии...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:23
Поздравляем Нину.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 11:22
А кто платит деньги, тот Нину и танцует. Известно давно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:21
Смешно. А почему Алип не попал?
LOpp
LOpp
вчера в 11:21
Нина есть, а например, ван Дейка или Александера Трента нет в списке. Странно.
Гость
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