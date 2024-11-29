Игрок «Зенита» попал в список лучших защитников года по версии ФИФА

ФИФА объявила 22 претендентов на звание лучшего защитника 2024 года. В их число вошёл игрок «Зенита» Нино.
Ранее ФИФА объявила претендентов на звание лучшего голкипера года.
ФИФА объявила 22 претендентов на звание лучшего защитника 2024 года. В их число вошёл игрок «Зенита» Нино.
Ранее ФИФА объявила претендентов на звание лучшего голкипера года.
Сдвиньте Карвахаля - мы пойдём вперёд!
Пусть весь мир узнает -
Со смеху помрёт!
Сдвиньте Карвахаля - мы пойдём вперёд!
Пусть весь мир узнает -
Со смеху помрёт!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣