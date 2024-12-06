Экс-игрок «Барсы» помог «Гэлакси» выйти в финал МЛС с разрывом «крестов»

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Рикард Пуч получил разрыв передней крестообразной связки во второй половине матча финала Западной конференции МЛС с «Сиэтл Саундерс» (1:0).
Несмотря на это, бывший игрок «Барселоны» отыграл с повреждением более 30 минут, проведя поединок полностью, и отдал результативную передачу при победном голе Деяна Йовелича на 85-й минуте. Симптомы такой травмы не всегда проявляются сразу. Точный диагноз стал известен после проведённого МРТ.
В конце игры было видно, как хавбек испытывает сильную боль, обнимая свою семью на газоне и чуть не плача.
Бывший футболист «Барселоны» перебрался в США летом 2022 года.