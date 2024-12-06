Экс-игрок «Барсы» помог «Гэлакси» выйти в финал МЛС с разрывом «крестов»

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вчера, 15:33

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» получил разрыв передней крестообразной связки во второй половине матча финала Западной конференции МЛС с «Сиэтл Саундерс» (1:0).

Несмотря на это, бывший игрок «Барселоны» отыграл с повреждением более 30 минут, проведя поединок полностью, и отдал результативную передачу при победном голе на 85-й минуте. Симптомы такой травмы не всегда проявляются сразу. Точный диагноз стал известен после проведённого МРТ .

В конце игры было видно, как хавбек испытывает сильную боль, обнимая свою семью на газоне и чуть не плача.