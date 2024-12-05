Полузащитнику «Фиорентины» Эдуардо Бове установят кардиовертер-дефибриллятор.
Ранее футболист потерял сознание во время матча с «Интером». Хавбек согласился на имплантацию устройства, в ближайшие дни игрок перенесет операцию.
На данный момент трудно говорить о возвращении Эдуардо в игру. Согласно законам Италии, лица с кардиовертером-дефибриллятором могу заниматься только неконтактным спортом с умеренными нагрузками, чтобы не повредить устройство.
Сообщается, что МРТ выявило наличие рубца в области левого желудочка, который мог стать причиной приступа. Рубец мог быть спровоцирован миокардитом в 2020 году из-за COVID-19, но может быть и иная причина.
В течение нескольких лет Бове неоднократно проходил МРТ сердца, находясь в «Роме». Результаты обследований были отрицательными.
Футболист получил разрешение на выступление в нынешнем сезоне, пройдя медобследование 30 августа, повторных наблюдений не было.
здоровые мужики не щедят друг друга,такова игра,такова жизнь...!
Здоровья парню!!!
здоровые мужики не щедят друг друга,такова игра,такова жизнь...!
Здоровья парню!!!