Бове установят кардиовертер-дефибриллятор

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сегодня, 19:56

Полузащитнику «Фиорентины» установят кардиовертер-дефибриллятор.

Ранее футболист потерял сознание во время матча с «Интером». Хавбек согласился на имплантацию устройства, в ближайшие дни игрок перенесет операцию.

На данный момент трудно говорить о возвращении Эдуардо в игру. Согласно законам Италии, лица с кардиовертером-дефибриллятором могу заниматься только неконтактным спортом с умеренными нагрузками, чтобы не повредить устройство.

Сообщается, что МРТ выявило наличие рубца в области левого желудочка, который мог стать причиной приступа. Рубец мог быть спровоцирован миокардитом в 2020 году из-за COVID-19, но может быть и иная причина.

В течение нескольких лет Бове неоднократно проходил МРТ сердца, находясь в «Роме». Результаты обследований были отрицательными.

Футболист получил разрешение на выступление в нынешнем сезоне, пройдя медобследование 30 августа, повторных наблюдений не было.