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Бове установят кардиовертер-дефибриллятор

сегодня, 19:56

Полузащитнику «Фиорентины» Эдуардо Бове установят кардиовертер-дефибриллятор.

Ранее футболист потерял сознание во время матча с «Интером». Хавбек согласился на имплантацию устройства, в ближайшие дни игрок перенесет операцию.

На данный момент трудно говорить о возвращении Эдуардо в игру. Согласно законам Италии, лица с кардиовертером-дефибриллятором могу заниматься только неконтактным спортом с умеренными нагрузками, чтобы не повредить устройство.

Сообщается, что МРТ выявило наличие рубца в области левого желудочка, который мог стать причиной приступа. Рубец мог быть спровоцирован миокардитом в 2020 году из-за COVID-19, но может быть и иная причина.

В течение нескольких лет Бове неоднократно проходил МРТ сердца, находясь в «Роме». Результаты обследований были отрицательными.

Футболист получил разрешение на выступление в нынешнем сезоне, пройдя медобследование 30 августа, повторных наблюдений не было.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 21:29
Здоровья парню. Молодой ещё, всё будет хорошо.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:13
"Могут заниматься только неконтактным спортом с умеренными нагрузками, чтобы не повредить устройство." Нет , что бы написали, что не нанести вред здоровью и жизни человеку. А они решили заумно...
матос
матос ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 20:51
Эриксен в АПЛ играет с подобной штукой. В Эредивизии может так же Бове играть
shur
shur
сегодня в 20:33, ред.
..если только с себе подобными играть в дальнейшем! На поле
здоровые мужики не щедят друг друга,такова игра,такова жизнь...!
Здоровья парню!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:15
Может даже быть, что он может попрощаться с футболом .
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