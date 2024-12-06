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Большое интервью с Мбаппе выйдет 8 декабря

вчера, 21:17

Французский Canal+ опубликует большое интервью с нападающим «Реала» Килианом Мбаппе 8 декабря.

В превью к интервью французский форвард заявил:

Каждый день обо мне что-то выясняется, хотя на самом деле я никому ничего не говорил. Вот почему я сейчас даю это интервью. Потому что в какой-то момент людям нужно услышать всё от меня.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:45
большое интервью, в котором герой ничего не скажет ! (нечего сказать)
ужасно интересно ! )
shur
shur
вчера в 22:51
...смех - смехом, а после Рона и Лео ,хоть потоп !!! Правда Ямаль появился, но этот ещё,как говорится не служил....! Беседы,интервью,
слухи,наговоры, обещания, это всё не от хорошего! Поживём - увидем...!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:28
Спойлер - поплачется в мамину сиську
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:14
Анонсируют как , что грандиозное - может лучше уж сразу "Прямую линию" провести...)
протон
протон
вчера в 22:13
Но поле боя нужно показывать результат , на информационных площадках это делают те, кто выстрелил бутсы на гвоздь. Почему то вспомнил Жиркова который на деле доказывал свою профпригодность.
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 21:51
а зачем оно нужно, надо делом доказывать
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:36
Интервью будет из оффсайда?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:24
А потом как в анекдоте -'а еще я в него ем".
Гость
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