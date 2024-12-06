Большое интервью с Мбаппе выйдет 8 декабря

Французский Canal+ опубликует большое интервью с нападающим «Реала» 8 декабря.

В превью к интервью французский форвард заявил:

Каждый день обо мне что-то выясняется, хотя на самом деле я никому ничего не говорил. Вот почему я сейчас даю это интервью. Потому что в какой-то момент людям нужно услышать всё от меня.