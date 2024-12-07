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Энрике: «Вокруг клуба полно негатива, но я не обращаю внимания»

вчера, 08:49

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о ничьей в матче Лиги 1 с «Осером» (0:0).

Скажу, что анализ игры положительный. Результат не отражает происходившего на поле в поединке против команды, у которой второй показатель по очкам дома [в сезоне Лиги 1]. Во втором тайме мы увеличили темп, прессинговали, продолжали создавать моменты. Мне не в чем обвинить футболистов, они провели добротный матч.

Плохая реализация? Мы создаем много моментов. Вокруг клуба полно негатива, но я не обращаю внимания. Просто мы должны быть точнее, лучше завершать моменты – это наша главная задача. Универсальной формулы не существует – чтобы забить, нам нужно создавать больше. Повторюсь: я уверен в команде и в своих игроках. И да, мы способны прибавить.

Трудности в атаке могут быть из-за психологии? Проблема не в этом. ПСЖ больше всех забивает и меньше всех пропускает в Лиге 1. В Лиге чемпионов тяжелее, но мы поедем в Зальцбург за победой и голами.

Я бы критиковал своих игроков, если бы у них не было мотивации, но поскольку они выкладываются без остатка… Забивать голы в их же интересах, это нужно всем нам.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:35, ред.
Энрике, как игрок, много знает и умеет, поэтому... у него есть, чему поучиться.
Прекрасно помню как он классно играл за Барселону.
Нет у него Главного. Он не может повести за собой. Не может в молодой и горячей голове создать образ доблести, амбиций и игрового разума.
Ведь чтобы побеждать в ЛЧ или в АПЛ, пацаны должны биться не только за трофей и эмблему клуба, но и за своего Тренера - своего Вождя. Ребята бьются за Клоппа, Пепа, Карло..., а за Моуриньо вообще глотку бы порвали - помню как Снайдер и Занетти восхваляли Маура, а в Челси так и вовсе Терри и Ко в огонь и в воду за португальцем бы пошли...
За Энрике же никто не пойдёт. Нет искры от него.
112910415
112910415
вчера в 12:59
если повторять "халва, халва ", во рту станет значительно слаще ! )
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:13
Луис Энрике зря храбрится. Команда создала много моментов? Так в футболе побеждает тот, кто забивает больше голов. А Осер можно и нужно было побеждать, тогда и негатива было бы гораздо меньше. Вот так...
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