Энрике: «Вокруг клуба полно негатива, но я не обращаю внимания»

Главный тренер ПСЖ высказался о ничьей в матче Лиги 1 с «Осером» (0:0).

Скажу, что анализ игры положительный. Результат не отражает происходившего на поле в поединке против команды, у которой второй показатель по очкам дома [в сезоне Лиги 1]. Во втором тайме мы увеличили темп, прессинговали, продолжали создавать моменты. Мне не в чем обвинить футболистов, они провели добротный матч.

Плохая реализация? Мы создаем много моментов. Вокруг клуба полно негатива, но я не обращаю внимания. Просто мы должны быть точнее, лучше завершать моменты – это наша главная задача. Универсальной формулы не существует – чтобы забить, нам нужно создавать больше. Повторюсь: я уверен в команде и в своих игроках. И да, мы способны прибавить.

Трудности в атаке могут быть из-за психологии? Проблема не в этом. ПСЖ больше всех забивает и меньше всех пропускает в Лиге 1. В Лиге чемпионов тяжелее, но мы поедем в Зальцбург за победой и голами.

Я бы критиковал своих игроков, если бы у них не было мотивации, но поскольку они выкладываются без остатка… Забивать голы в их же интересах, это нужно всем нам.