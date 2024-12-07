Отстранённый от тренировок с «Вердером» Кейта может перейти в «Ференцварош»

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вчера, 18:48

Отстранённый от тренировок с «Вердером» полузащитник может перейти в «Ференцварош» из-за конфликта с руководством действующего клуба.

По данным источника, венгерский клуб намерен арендовать 29-летнего игрока на один сезон. Предположительно, футболист перейдет в новую команду в январе 2025 года.

Ранее руководство «Вердера» отстранило Кейта от игр до конца сезона из-за его отказа выйти на матч 29-го тура Бундеслиги с «Байером» (0:5). Помимо этого его оштрафовали на значительную неназванную сумму.