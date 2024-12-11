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В топ-10 самых дорогих игроков Лиги 1 девять футболистов ПСЖ. Головин 18-й

сегодня, 12:06

Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков Лиги 1.

1. Брэдли Баркола (ПСЖ) — 65 миллионов евро.

2. Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ) — 60 миллионов евро.

3. Жоау Невеш (ПСЖ) — 60 миллионов евро.

4. Ашраф Хакими (ПСЖ) — 60 миллионов евро.

5. Нуну Мендеш (ПСЖ) — 55 миллионов евро.

6. Витинья (ПСЖ) — 55 миллионов евро.

7. Усман Демебеле (ПСЖ) — 55 миллионов евро.

8. Гонсалу Рамуш (ПСЖ) — 50 миллионов евро.

9. Джонатан Дэвид («Лилль») — 45 миллионов евро.

10. Дезире Дуэ (ПСЖ) — 40 миллионов евро.

11. Магнес Аклиуш («Монако») — 40 миллионов евро.

12. Уилльям Пачо (ПСЖ) — 40 миллионов евро.

13. Маркиньос (ПСЖ) — 40 миллионов евро.

...

18-25. Александр Головин («Монако») — 30 миллионов евро.

...

38. Матвей Сафонов (ПСЖ) — 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что российский вратарь окончательно проиграл суд своей бывшей жене.

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Все комментарии
KSY24
KSY24
сегодня в 12:50
Ахренеть ценник у ПСЖ
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:47
У Дэвида контракт заканчивается, надо парижанам его забрать, чтоб все 10 из 10 были их игроки, а то не порядок!!
Тот самый чувак
Тот самый чувак
сегодня в 12:17
    Андрей Рудаков
    Андрей Рудаков
    сегодня в 12:11
    Так 18-й или 24-й...)))
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 12:10
    И почему я этому не удивляюсь.... ну а где результат этой команды?
    Гость
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