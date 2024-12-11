В топ-10 самых дорогих игроков Лиги 1 девять футболистов ПСЖ. Головин 18-й

Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков Лиги 1.
1. Брэдли Баркола (ПСЖ) — 65 миллионов евро.
2. Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ) — 60 миллионов евро.
3. Жоау Невеш (ПСЖ) — 60 миллионов евро.
4. Ашраф Хакими (ПСЖ) — 60 миллионов евро.
5. Нуну Мендеш (ПСЖ) — 55 миллионов евро.
6. Витинья (ПСЖ) — 55 миллионов евро.
7. Усман Демебеле (ПСЖ) — 55 миллионов евро.
8. Гонсалу Рамуш (ПСЖ) — 50 миллионов евро.
9. Джонатан Дэвид («Лилль») — 45 миллионов евро.
10. Дезире Дуэ (ПСЖ) — 40 миллионов евро.
11. Магнес Аклиуш («Монако») — 40 миллионов евро.
12. Уилльям Пачо (ПСЖ) — 40 миллионов евро.
13. Маркиньос (ПСЖ) — 40 миллионов евро.
...
18-25. Александр Головин («Монако») — 30 миллионов евро.
...
38. Матвей Сафонов (ПСЖ) — 22 миллиона евро.
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