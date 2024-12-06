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Немецкая футбольная лига увеличит доход от продажи медиаправ

вчера, 16:36

Общий доход Немецкой футбольной лиги (DFL) от продажи национальных телевизионных прав на сезоны 2025/26-2028/29 составит 4,484 млрд евро. Это примерно на два процента больше по сравнению с текущим циклом.

В очередной раз преодолена отметка в 1 млрд, тем самым сохранён высокий уровень доходов предыдущих лет. В четырёхлетний период клубы первой и второй Бундеслиги могут рассчитывать на 1,121 млрд за сезон.

Первая и вторая Бундеслига по-прежнему имеют второй по величине национальный медиа-контракт среди всех футбольных лиг.

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shlomo2
shlomo2
вчера в 16:55
Ну что ... деньги не малые. Теперь их нужно разумно потратить.
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