Немецкая футбольная лига увеличит доход от продажи медиаправ

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вчера, 16:36

Общий доход Немецкой футбольной лиги (DFL) от продажи национальных телевизионных прав на сезоны 2025/26-2028/29 составит 4,484 млрд евро. Это примерно на два процента больше по сравнению с текущим циклом.

В очередной раз преодолена отметка в 1 млрд, тем самым сохранён высокий уровень доходов предыдущих лет. В четырёхлетний период клубы первой и второй Бундеслиги могут рассчитывать на 1,121 млрд за сезон.

Первая и вторая Бундеслига по-прежнему имеют второй по величине национальный медиа-контракт среди всех футбольных лиг.