Колосков: «Главная проблема клубов РПЛ — отсутствие стабильности»

Почетный президент РФС высказал мнение о чемпионской гонке РПЛ . По словам Колоскова, сейчас в чемпионате России нет ни одной стабильной команды.

В этом сезоне РПЛ нет ни одной стабильной команды. Сейчас это главная проблема клубов. Поэтому явного фаворита чемпионской гонки выделить никак не получится. Ни один из лидеров не показывает стабильную игру. На это претендовал «Краснодар» с серией побед, но потом тоже резко просел. Поэтому любая команда из первой пятерки может стать чемпионом в этом сезоне.