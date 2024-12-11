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Колосков: «Главная проблема клубов РПЛ — отсутствие стабильности»

сегодня, 12:49

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о чемпионской гонке РПЛ. По словам Колоскова, сейчас в чемпионате России нет ни одной стабильной команды.

В этом сезоне РПЛ нет ни одной стабильной команды. Сейчас это главная проблема клубов. Поэтому явного фаворита чемпионской гонки выделить никак не получится. Ни один из лидеров не показывает стабильную игру. На это претендовал «Краснодар» с серией побед, но потом тоже резко просел. Поэтому любая команда из первой пятерки может стать чемпионом в этом сезоне.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 14:30
Анатолий Кандауров.

Колосков, в течении многих лет был руководителем федерации футбола СССР, а позднее, и одним из членов УЕФА, если не ошибаюсь. Не буду отрицать, возможно, так или иначе был связан и с хоккеем.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:02
CapralCapral
Уважаемый Виктор Семенович.! Основные достижения Вячеслова Ивановича связаны с хоккеем. Именно он им руководил в золотые 70-е годы, когда мы громили всех и на Олимпиадах и на ЧМ. И на волне этих его успехов Колосков был переведен партией н руководство футболом. Где конечно успехи были скромнее, но вполне приемлемо все было. В те годы была такая тенденция бросать успешных хоккейных тренеров на футбол. Даже знаменитый Анатолий Тарасов был командирован поднимать футбольный ЦСКА. Но ему это не удалось и через год он вернулся в хоккей. Но там в Риге уже вырос великий Тихонов и мэтру Тарасову пришлось уйти из ЦСКА.
Capral
Capral
сегодня в 13:53
Колоскову есть, что вспомнить!!! Много лет, этот человек руководил советским футболом, видел, что значит настоящий футбол!!! А сейчас, какой футбол, если бабло немерянное правит бал...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:08
Эх. старина Колосок! Не зришь ты в корень на 85-м году жизни. Главная проблема нашего футбола - это бюджетные деньги в профессиональном футболе. А эти деньги должны быть в детском и массовом футболе. А кормить легионеров из нашего гос бюджета - это очень большая ошибка.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:51
Оренбург стабилен!!!
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