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Песьяков: «В команде все понимают, что занимаем не своё место в таблице»

сегодня, 12:04

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков считает, что команда должна располагаться выше в турнирной таблице РПЛ.

Доволен ли я результатами «Крыльев»? Нет, конечно. Никто не доволен в команде, все понимают, что занимаем не свое место. Опять же, если покопаться, то, может быть, по делу. Трансферы, которые у нас происходили, были уже по ходу сезона. Как раз таки наш старт и не позволил нам быть сейчас выше. Какое место должны занимать? С шестого по десятое. Десятое — это, наверное, удовлетворительно, как в школе. Восьмое — хорошо.

После 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» с 18 очками занимают 10‑ю позицию в таблице.

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Все комментарии
Infirit
Infirit
сегодня в 13:07
Каждая команда занимает то место, на которое она наработала.
dbcy5baebnmp
dbcy5baebnmp
сегодня в 12:50
Не вылететь бы, и то хорошо.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:09
Занимаете не своё место - так уступите...)))
shlomo
shlomo
сегодня в 12:07
Ну было бы удивительно если бы он сказал что у Крыльев все хорошо и их все устраивает.... думаю каждая команда недовольна своим местом.
Гость
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