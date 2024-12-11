Песьяков: «В команде все понимают, что занимаем не своё место в таблице»

Вратарь самарских «Крыльев Советов» считает, что команда должна располагаться выше в турнирной таблице РПЛ .

Доволен ли я результатами «Крыльев»? Нет, конечно. Никто не доволен в команде, все понимают, что занимаем не свое место. Опять же, если покопаться, то, может быть, по делу. Трансферы, которые у нас происходили, были уже по ходу сезона. Как раз таки наш старт и не позволил нам быть сейчас выше. Какое место должны занимать? С шестого по десятое. Десятое — это, наверное, удовлетворительно, как в школе. Восьмое — хорошо.