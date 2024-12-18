«Зенит» рассматривает возможность приобретения защитника «Локомотива»

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сегодня, 15:59

«Зенит» рассматривает защитника «Локомотива» и сборной России как одного из кандидатов на усиление фланга обороны. Официального предложения клуб не делал.

Напомним, контракт Сильянова с «Локомотивом» действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 23-летний фланговый защитник сыграл 24 матча, отметился голевой передачей и получил две жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Сильянова в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не собирается рассматривать продажу Александра.