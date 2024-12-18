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«Зенит» рассматривает возможность приобретения защитника «Локомотива»

сегодня, 15:59

«Зенит» рассматривает защитника «Локомотива» и сборной России Александра Сильянова как одного из кандидатов на усиление фланга обороны. Официального предложения клуб не делал.

Напомним, контракт Сильянова с «Локомотивом» действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 23-летний фланговый защитник сыграл 24 матча, отметился голевой передачей и получил две жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Сильянова в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не собирается рассматривать продажу Александра.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:52, ред.
Вероятно такие слухи специально распространяет его агент, чтобы возбудить ажиотаж, а за одно поднять на Сильянова цену. Ведь в московском Динамо тоже присматриваются к этому защитнику вместо Эли Дасы.
Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
lotsman
сегодня в 16:45
В Зенит не забыли сообщить об этом? А то ведь там не в курсе ваших дел.)
nr3ysefnj5g2
nr3ysefnj5g2
сегодня в 16:01
Не надо губить ещё одну карьеру
Гость
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