Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияФранция. Лига 1 2024/2025

Эйрик Хорнеланд стал новым главным тренером «Сент-Этьена»

сегодня, 14:58

Эйрик Хорнеланд назначен на пост главного тренера «Сент-Этьена».

Соглашение со специалистом рассчитано до 2027 года и имеет опцию пролонгации.

Команда идет на 16-м месте в Лиге 1.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноЧерышев стал тренером клуба «Равшан»
Сегодня, 14:44
Канчельскис возглавил брянское «Динамо»
Вчера, 15:49
Тренер из чемпионата Саудовской Аравии возглавил «Вулверхэмптон»
Вчера, 10:18
Официально«Ред Булл Зальцбург» объявил о назначении нового главного тренера
18 декабря
Официально«Химки» назвали имя нового гендиректора
18 декабря
Официально«Химки» объявили об уходе генерального директора
18 декабря
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:41
Сент Этьен спасать надо от еще одного жесткого завершения сезона, .
как случилось в 2022.
Бордо вот покоряет подземелье французских лиг.
а ведь СЭ и Бордо в топ-5 великих французских футбольных клубов!!!
Вещий
Вещий
сегодня в 16:32
Посмотрим что навоюет и какие результаты будут... удачи ему в этом деле.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:52
Посмотрим что у него получится!Положение у команды не очень
labasy
labasy
сегодня в 15:26
Верю Салах и Холанд
sk48uhqhm5ha
sk48uhqhm5ha
сегодня в 15:11
Стоит пожелать норвежцу удачи в его работе.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 