Эйрик Хорнеланд стал новым главным тренером «Сент-Этьена»

Эйрик Хорнеланд назначен на пост главного тренера «Сент-Этьена».
Соглашение со специалистом рассчитано до 2027 года и имеет опцию пролонгации.
Команда идет на 16-м месте в Лиге 1.
Эйрик Хорнеланд назначен на пост главного тренера «Сент-Этьена».
Соглашение со специалистом рассчитано до 2027 года и имеет опцию пролонгации.
Команда идет на 16-м месте в Лиге 1.
как случилось в 2022.
Бордо вот покоряет подземелье французских лиг.
а ведь СЭ и Бордо в топ-5 великих французских футбольных клубов!!!
как случилось в 2022.
Бордо вот покоряет подземелье французских лиг.
а ведь СЭ и Бордо в топ-5 великих французских футбольных клубов!!!