Смена обстановки для лидера «Ливерпуля». Потенциальные клубы Вирджила – «Барса», «Интер» и «Юве»

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28 декабря 2024, 15:52

Ещё есть вариант на Ближнем Востоке.

Заработки в Саудовской Аравии

Ван Дейку уже 33 года. Сам «Ливерпуль» пару лет назад показал, что бывает, когда не успеваешь омолодить костяк вовремя. Теперь такой пример – «Ман Сити». В АПЛ очень высокий темп, и такую интенсивность поддерживает большинство команд. В энергозатратном чемпионате старость наступает гораздо раньше. И для Вирджила этот момент вот-вот настанет. Он уже прошёл свой пик и успел сформировать имидж элитного центрального защитника. На таких игроков есть огромный спрос везде, особенно в Саудовской Аравии.

А тут футболист может достаться свободным агентом – огромный плюс. Интерес к ван Дейку проявляет «Аль-Наср». В клубе из Эр-Рияда у голландца будет отличная компания: команду тренирует Стефано Пиоли (побеждал в Серии А с «Миланом»), тут играют Криштиану Роналду, Эмерик Ляпорт, Марцело Брозович, а главное – Садио Мане, с которым Вирджил переживал лучшие моменты карьеры в «Ливерпуле» (победа в ЛЧ , чемпионство). И всё это – отличное дополнение к большой зарплате и невысокому уровню сопротивления.

Пара лет в составе итальянского гегемона

С другой стороны, Вирджил — элитный футболист. Такие редко теряют класс в короткие сроки и какое-то время способны тянуть топ-уровень. Да, в Англии легко может повториться ситуация, как с Уокером. Но в других-то чемпионатах на ван Дейка будет спрос – и там он сможет проявлять себя.

На горизонте есть отличный вариант «Интер». Команда обосновалась в топе Серии А, снова начала бороться за титулы – причём весьма успешно. Гегемония «Ювентуса» закончилась, а «Интер» ближе кого-либо к такому статусу. У «нерадзурри» грамотный менеджмент, который каждый год находит алмазы либо за небольшие деньги, либо вообще бесплатно. На рынке свободных агентов подобрали Генриха Мхитаряна, Андре Онана (оба играли в команде большую роль, полузащитник – до сих пор лидер), Петра Зелиньского. Так что победы на рынке – точно не случайность.

Новичков грамотно интегрирует Симоне Индзаги. Тренер уже давно работает в команде и продолжает вектор, который заложил Конте ещё в 2019-м году. Словом, это очень крепкий и перспективный проект, в котором ван Дейку найдётся место. В Италии любят возрастных игроков, они приживаются.

Перспективный проект с тренером-новатором

Помимо «Интера» за ситуацией с контрактом Вирджила следит «Ювентус». В состав туринцев Вирджил тоже отлично впишется. Он был лидером команды Юргена Клоппа – немец задавал тренды в футболе, оттачивая игру в переходных стадиях, гегенпрессинг. Это требует больших затрат энергии – тем более от центрбеков (нужно маскировать пространство за спинами, страховать агрессивно прессингующих партнёров). Для Мотты как раз важно, чтобы игроки обладали этими качествами – шли в ногу со временем.

Другой вопрос – нужно ли это самому ван Дейку. Защитнику пошёл 34-й год, а с «Ливерпуле» он чаще оставался в тени «Сити» или «Реала» (по трофеям выхлоп слишком маленький). В таком возрасте нужна команда, с которой пополнить коллекцию титулов можно прямо сейчас, а не в абстрактном «завтра». Туринцы, если доверятся Мотте, могут вернуть себе статус европейского гранда. Но «бьянконери» только начали перестройку – и выхлоп появится сильно позже. Голландец может просто не дотерпеть – и это ему несильно надо.

Гранд Ла Лиги в кризисе – не лучший вариант

В срочном порядке алмаз на рынке свободных агентов ищет «Барселона». Каталонцы не могут провернуть полноценный трансфер – есть огромные финансовые проблемы, с которыми руководство не справляется. Пугающая иллюстрация – ситуация с Дани Ольмо. Полузащитника купили летом у «Лейпцига» за 56 млн евро. Уже тогда возникли проблемы с регистрацией, но их удалось решить.

При этом ближе к зиме этот вопрос всплыл снова. На данный момент «блаугране» запретили регистрировать Дани в Ла Лиге до конца сезона, а оспорить решение нужно до 31 декабря. Иначе футболист не будет доступен во второй части сезона и станет свободным агентом (этот пункт прописан в контракте).

Так что остаются только свободные агенты. Загвоздка в том, что самому Вирджилу вряд ли будет интересна «Барса» – абсолютно ненадёжный проект без ясных перспектив. По сравнению с «Ливерпулем» это огромный шаг назад.

«Ливерпуль» не заслужил такого отношения от своего капитана

Пугает, что до сих пор с «Ливерпулем» не продлили контракты сразу несколько лидеров: Мохамед Салах, Трент Александер-Арнольд и ван Дейк. У клуба тёплые отношения с каждым. Вместе они творили историю – были главным соперником монструозного «Сити», конкурировали с «Реалом» за ЛЧ . Тут не было места конфликтам. Теперь мерсисайдцы завершают этап перестройки, старожилы им нужны, чтобы передать чемпионский дух новичкам. Плюс нужно хоть какое-то время, чтобы не терять всех одновременно – это сильно ударит по конкурентоспособности. В конце концов, мерсисайдцы заслужили получить хотя бы компенсацию за своих игроков.

Но Трент хочет трофеев – по последним данным, он уже сообщил клубу, что хочет перейти в «Реал». Салах всё больше недоволен характером переговоров по контракту и может задуматься над сменой команды – тем более он выдаёт феноменальный сезон, достойный «Золотого мяча». А к Вирджилу присматриваются крайне интересные и перспективные команды. Если все в одночасье покинут неокрепший «Ливерпуль», получится крайне некрасивая история.