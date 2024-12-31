Руни уволен с поста главного тренера «Плимут Аргайл»

Уэйн Руни покидает пост главного тренера «Плимут Аргайл».
Контракт расторгнут по обоюдному согласию.
Команда замыкает таблицу Чемпионшипа.
Уэйн Руни покидает пост главного тренера «Плимут Аргайл».
Контракт расторгнут по обоюдному согласию.
Команда замыкает таблицу Чемпионшипа.
Несмотря на то, что мы еще раньше поздравили друг друга с наступающим НГ, думаю не будет лишним, еще раз пожелать тебе Здоровья, Здоровья и еще раз Здоровья!!!!!!! Любви, Согласия и Счастья!!!!!!! И пусть каждый последующий год будет для тебя счастливей прыдыдущих!!!!!!! С Наступающим, тебя, Дорогой!!!!!!!
Комментарий на видео от Неподражаемого В.С.Синявского!!! Спасибо, Дружище- за предоставленное Удовольствие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))
Несмотря на то, что мы еще раньше поздравили друг друга с наступающим НГ, думаю не будет лишним, еще раз пожелать тебе Здоровья, Здоровья и еще раз Здоровья!!!!!!! Любви, Согласия и Счастья!!!!!!! И пусть каждый последующий год будет для тебя счастливей прыдыдущих!!!!!!! С Наступающим, тебя, Дорогой!!!!!!!
Комментарий на видео от Неподражаемого В.С.Синявского!!! Спасибо, Дружище- за предоставленное Удовольствие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))
С его фактурой гангста из ГаяРичивского "Большого Куша", надо бы с битой наперевес в МЮ наведаться, дабы воспитательную работу средь тамошних лодырей проводить...
С его фактурой гангста из ГаяРичивского "Большого Куша", надо бы с битой наперевес в МЮ наведаться, дабы воспитательную работу средь тамошних лодырей проводить...
Спасибо, еще раз за поздравления!!!
Спасибо, еще раз за поздравления!!!
PS Как у него сейчас в ковентри не знаю, не слежу.........
PS Как у него сейчас в ковентри не знаю, не слежу.........
PS Интересно как там дела у Лэмпарда в Ковентри)))))
PS Интересно как там дела у Лэмпарда в Ковентри)))))
Уважаемый, спешу успеть поздравить Вас с наступающим Новым годом, и как бы банально это не звучало, но прежде всего- пожелать Вам Крепчайшего Здоровья, благополучия, счастья социального, личного и общественного!!!!!!! Будьте Здоровы, не только в следущем году но и в последующих!!!!!!! Удачи во всём!!! Жму руку!!!
С наступающим!!!)))
Уважаемый, спешу успеть поздравить Вас с наступающим Новым годом, и как бы банально это не звучало, но прежде всего- пожелать Вам Крепчайшего Здоровья, благополучия, счастья социального, личного и общественного!!!!!!! Будьте Здоровы, не только в следущем году но и в последующих!!!!!!! Удачи во всём!!! Жму руку!!!
С наступающим!!!)))