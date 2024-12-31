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Руни уволен с поста главного тренера «Плимут Аргайл»

вчера, 14:10

Уэйн Руни покидает пост главного тренера «Плимут Аргайл».

Контракт расторгнут по обоюдному согласию.

Команда замыкает таблицу Чемпионшипа.

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Все комментарии
a-league
a-league
сегодня в 11:31
Т.е. сегодня Плимут хотя бы не ливанёт ?
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 21:34
хороший игрок не значит хороший тренер, очередная отставка - не его это занятие
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:15
Снова забухал Вазза?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:52
Тренер никудышный... не тем занялся... никакущий... И ни капли сочувствия и поддержки Уэйни с вашей стороны. Вы меня удивляете, друзья. Или вы не знаете, что успех в тренерском деле зачастую не зависит от славного прошлого, или не хотите этого знать.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:44
...нормально,Я так и понял!
Capral
Capral ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:41
Петля не болельщик Англии, он, как и я- симпатизирует Тухелю, который сейчас возглавляет Англию, поэтому, он так и написал. Без обид, Дружище)))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:22
Санёк, Дружище!!!
Несмотря на то, что мы еще раньше поздравили друг друга с наступающим НГ, думаю не будет лишним, еще раз пожелать тебе Здоровья, Здоровья и еще раз Здоровья!!!!!!! Любви, Согласия и Счастья!!!!!!! И пусть каждый последующий год будет для тебя счастливей прыдыдущих!!!!!!! С Наступающим, тебя, Дорогой!!!!!!!

Комментарий на видео от Неподражаемого В.С.Синявского!!! Спасибо, Дружище- за предоставленное Удовольствие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:10
...Витя, сюрприз!! Константин Иваныч зажигает !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:47
Не тем..., не тем Руни занялся.
С его фактурой гангста из ГаяРичивского "Большого Куша", надо бы с битой наперевес в МЮ наведаться, дабы воспитательную работу средь тамошних лодырей проводить...
протон
протон ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:24
В начале Лемп показывал не плохую игру, но что то пошло не так. это я помню.
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:20
Я этого не знал. Спасибо, теперь понятно.)))
Спасибо, еще раз за поздравления!!!
DXTK
DXTK ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:20
Не согласен......Лэмпард почти вывел Дерби в АПЛ,.......выбил Бьелсу в плейофф, тот только через год Лидс вернет в вышку...... в Челси без трансферов справлялся вытащив команду в ТОП 4, благодаря чему Тухель возьмет ЛЧ в 21 году......... Вернувшись обратно к синим, уже при Боули, трудно обвинять в этом Фрэнка, в каком состоянии ему достался клуб,....... а Эвертон был болен уже и до него, там немного подтолкни и вылетят из АПЛ.............если уж Бенитеса попросили на выход, а у испанца опыта много, чего ждать от Лэмпса невозможного.......

PS Как у него сейчас в ковентри не знаю, не слежу.........
DXTK
DXTK
вчера в 17:11
Руни Руни.........ЭХ!!!.......Быть великим игроком и выдающимся бомбардиром это не значит стать в будущем выдающимся тренером.

PS Интересно как там дела у Лэмпарда в Ковентри)))))
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:08
И Вам всего хорошего в НГ! Не знаю знаете ли Вы sv 1969 и этот акк оба мои! Чтобы если че не дублировать! Было дело мне сын сделал )))
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:46
Приветствую!!!
Уважаемый, спешу успеть поздравить Вас с наступающим Новым годом, и как бы банально это не звучало, но прежде всего- пожелать Вам Крепчайшего Здоровья, благополучия, счастья социального, личного и общественного!!!!!!! Будьте Здоровы, не только в следущем году но и в последующих!!!!!!! Удачи во всём!!! Жму руку!!!

С наступающим!!!)))
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:22
Ну тут без вопросов)))
yym24t7keuap
yym24t7keuap
вчера в 16:17
Похоже тренер с него никакой,не его это, в который раз уже не получается
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:46
Ну не тренер он...
sihafazatron
sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:49
Но думаю в Зените он бы справился)))
shur
shur ответ Vaffanculo_86 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 14:40
...нет Бро,пусть под Рыжим ходит!!! А отвечать двоим,строго!!!
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:39
...на долгую каторгу, в МЮ, пожизненно или до результата,аминь!!!
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:35
Согласен! У него хорошо получалось пиво пить и в футбол играть)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:17
Не получился из него тренер
протон
протон
вчера в 14:15
Стоит признать, что поколение легенд 00-х АПЛ - пока просто очень слабые тренеры. Что Лэмпард, что Вийера, что Нэвилл, что Руни - совершенно никакие, хотя получали свои шансы.
протон
протон ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:15
Вы меня опередили с этим ответом. )))
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 14:13
Пора менять профессию...
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