Тикнизян рассказал о своих целях на 2025 год

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сегодня, 14:28

Защитник «Локомотива» рассказал о целях на 2025 год.

Никогда не строю планы для себя. На предстоящий год у меня банальные цели — выигрывать каждый матч. Если получится, дай бог, завоевать трофей в составе «Локомотива» в 2025 году.

Напомним, Тикнизян выступает за «красно-зелёных» с августа 2021 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 25-летний левый защитник сыграл 16 матчей в РПЛ (2 гола и ассист) и 7 матчей в Кубке России (2 ассиста).

Ранее Тикнизян подтвердил интерес со стороны «Севильи».