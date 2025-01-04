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Тикнизян рассказал о своих целях на 2025 год

сегодня, 14:28

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о целях на 2025 год.

Никогда не строю планы для себя. На предстоящий год у меня банальные цели — выигрывать каждый матч. Если получится, дай бог, завоевать трофей в составе «Локомотива» в 2025 году.

Напомним, Тикнизян выступает за «красно-зелёных» с августа 2021 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 25-летний левый защитник сыграл 16 матчей в РПЛ (2 гола и ассист) и 7 матчей в Кубке России (2 ассиста).

Ранее Тикнизян подтвердил интерес со стороны «Севильи».

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 14:46
Какие то расплывчатые цели... а про чей то интерес...
allemz
allemz
сегодня в 14:31, ред.
Никогда не строю планы, но хочу выигрывать каждый матч и взять трофей с Локомотивом
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