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«Милан» сделал предложение об аренде Рэшфорда

сегодня, 08:11

По информации Джанлуки Ди Марцио, «Милан» хочет взять 27-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда в аренду с правом выкупа.

«Россонери» уже направили МЮ соответствующее предложение. За ситуацией также следит дортмундская «Боруссия».

В этом сезоне Рэшфорд провел 15 матчей в АПЛ, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:11, ред.
По большому счёту не в Буратиныче дело. Админы клуба самоустранились от своих функций и пустили бразды правления на самотёк, - хрен с горы ( швед) имеет непонятно откуда административные полномочия, а почетный президент клуба Барези на рыбьем языке разговаривает ( в рот воды набрал). Нормально так , да ? )х(

P.S. A мы тут как дурачки ностальгируем по некогда Великому Милану...
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:07
Что же ты так обижаешь Буратиновича...))
Они с Рэшфордом старые, хорошие знакомые....)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:03
По теме.
Интерес к Рэшфорду - лакмусовая бумажка безмозглости руководства "россонери". Наверняка инициатива шведского горбоносого олигофрена, не иначе.

P.S. Автору ветки - Ольшевскому, респект. Человек сразу делает ссылку на источник, а значит является компетентным редактором новостных колонок.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:32
Зачем он им большой большой вопрос???
Alex_67
Alex_67
сегодня в 08:44, ред.
Манчестер Юнайтед не выгодно отдавать Рэшфорда в аренду. От этого цена на него упадёт ещё ниже. А право выкупа? Его можно просто не активировать... Уж что-что, но МЮ умеет вести бизнес не хуже Милана.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:41
Милан кажется, что это усиление))) возможно, Ибра и Консейсау перевоспитают депутата в футболиста
tmuej34czr5j
tmuej34czr5j
сегодня в 08:20
За милан он заиграет, а там закис
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