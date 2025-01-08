«Милан» сделал предложение об аренде Рэшфорда

По информации Джанлуки Ди Марцио, «Милан» хочет взять 27-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда в аренду с правом выкупа.
«Россонери» уже направили МЮ соответствующее предложение. За ситуацией также следит дортмундская «Боруссия».
В этом сезоне Рэшфорд провел 15 матчей в АПЛ, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.
P.S. A мы тут как дурачки ностальгируем по некогда Великому Милану...
P.S. A мы тут как дурачки ностальгируем по некогда Великому Милану...
Они с Рэшфордом старые, хорошие знакомые....)
Они с Рэшфордом старые, хорошие знакомые....)
Интерес к Рэшфорду - лакмусовая бумажка безмозглости руководства "россонери". Наверняка инициатива шведского горбоносого олигофрена, не иначе.
P.S. Автору ветки - Ольшевскому, респект. Человек сразу делает ссылку на источник, а значит является компетентным редактором новостных колонок.
Интерес к Рэшфорду - лакмусовая бумажка безмозглости руководства "россонери". Наверняка инициатива шведского горбоносого олигофрена, не иначе.
P.S. Автору ветки - Ольшевскому, респект. Человек сразу делает ссылку на источник, а значит является компетентным редактором новостных колонок.