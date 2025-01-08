«Милан» сделал предложение об аренде Рэшфорда

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сегодня, 08:11

По информации Джанлуки Ди Марцио, «Милан» хочет взять 27-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» в аренду с правом выкупа.

«Россонери» уже направили МЮ соответствующее предложение. За ситуацией также следит дортмундская «Боруссия».