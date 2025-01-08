Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне с большой долей вероятности станет игроком «Сан-Диего», который дебютирует в новом сезоне американской лиги МЛС.
Переговоры между сторонами «идут по плану». Никаких договорённостей пока не достигнуто, однако в американском клубе уверены, что всё закончится так, как они ожидают.
Отмечается, что «Сан-Диего» хочет сформировать один из лучших составов лиги, поставив приоритетной целью подписание Де Брюйне.
Я к тому, что не за скоростные качества и дриблинг этого типа любял, КДБ - он про другое, тоже самое что Трента списать да ещё и ярлык приделать, что подкатывать защитников нормально не может (хотя мог ли когда-то, кроме единичных случаев?).
Видать, требования у МС слишком высоки, но, тогда какого дьявола вы лажаете сейчас за неимением пары ключевых игроков? А чего заранее сани не готовили?
Я к тому, что не за скоростные качества и дриблинг этого типа любял, КДБ - он про другое, тоже самое что Трента списать да ещё и ярлык приделать, что подкатывать защитников нормально не может (хотя мог ли когда-то, кроме единичных случаев?).
Видать, требования у МС слишком высоки, но, тогда какого дьявола вы лажаете сейчас за неимением пары ключевых игроков? А чего заранее сани не готовили?