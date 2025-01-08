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Де Брюйне с большой долей вероятности станет игроком «Сан-Диего»

сегодня, 16:31

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне с большой долей вероятности станет игроком «Сан-Диего», который дебютирует в новом сезоне американской лиги МЛС.

Переговоры между сторонами «идут по плану». Никаких договорённостей пока не достигнуто, однако в американском клубе уверены, что всё закончится так, как они ожидают.

Отмечается, что «Сан-Диего» хочет сформировать один из лучших составов лиги, поставив приоритетной целью подписание Де Брюйне.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 17:13
Всё ровно сказали, но, то, что Кросс наелся футболом в активной части - поверю, КДБ - нет, хотя, всё индивидуально
Comentarios
Comentarios
сегодня в 17:11
Он сдал видно
Вещий
Вещий
сегодня в 16:58
С одной стороны, рано пока КДБ на пенсию. Он ещё 2-3 года запросто мог отыграть на топовом уровне. Возможно, не в АПЛ, в лиге попроще, но тем не менее не в МЛС.... НО с другой стороны думаю тут может сказаться так называемое "наедание" слишком "большим" футболом, плюс травмы, плюс с возрастом физика просаживается. Пример того же Кросса как тому доказательство (есть ещё порох в пороховницах, но наверное уже хватит). Уедет в штаты, проведет там сезон -полтора, соскучится по большой игре и глядишь как Ибрагимович вернётся в условный Вольфсбург тащить его к салатнице.....
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 16:51, ред.
Чего-то он рано сдался, понятное дело, что возраст подступает, но ведь не 40 же.

Я к тому, что не за скоростные качества и дриблинг этого типа любял, КДБ - он про другое, тоже самое что Трента списать да ещё и ярлык приделать, что подкатывать защитников нормально не может (хотя мог ли когда-то, кроме единичных случаев?).

Видать, требования у МС слишком высоки, но, тогда какого дьявола вы лажаете сейчас за неимением пары ключевых игроков? А чего заранее сани не готовили?
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 16:44
Почему бы и нет?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:34
До лета ещё много подобных новостей будет)) только название команд будет меняться
Гость
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