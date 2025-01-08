Де Брюйне с большой долей вероятности станет игроком «Сан-Диего»

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сегодня, 16:31

Полузащитник «Манчестер Сити» с большой долей вероятности станет игроком «Сан-Диего», который дебютирует в новом сезоне американской лиги МЛС .

Переговоры между сторонами «идут по плану». Никаких договорённостей пока не достигнуто, однако в американском клубе уверены, что всё закончится так, как они ожидают.

Отмечается, что «Сан-Диего» хочет сформировать один из лучших составов лиги, поставив приоритетной целью подписание Де Брюйне.