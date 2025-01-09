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«Вулверхэмптон» объявил о переходе ивуарийского защитника Агбаду

вчера, 14:52

«Вулверхэмптон» купил игрока «Реймса» Эммануэля Агбаду.

Ивуарийский защитник подписал контракт на четыре с половиной года с опцией продления еще на год.

«Вулверхэмптон» выплатит «Реймсу» 16,6 млн фунтов за трансфер.

«Вулверхэмптон» объявил о переходе ивуарийского защитника Агбаду

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Wolverhampton (раскрыть)
вчера в 16:59
Да это я так стебусь. Волки должны побороться. Состав не самый плохой по моему.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 15:14
Удачи ему с командой!
Wolverhampton
Wolverhampton ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:12
В Шип ещё вылетить надо ну а пока...
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:02
Ещё бы, за ушком погладили))
А если ему пузико почесать что же будет?))
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:57
Судя по фото парень согласен на всё, или почти на всё...)
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:54
Паренёк по ходу в шипе поиграть хочет)))
Гость
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