«Вулверхэмптон» объявил о переходе ивуарийского защитника Агбаду

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вчера, 14:52

«Вулверхэмптон» купил игрока «Реймса» .

Ивуарийский защитник подписал контракт на четыре с половиной года с опцией продления еще на год.

«Вулверхэмптон» выплатит «Реймсу» 16,6 млн фунтов за трансфер.