«Вулверхэмптон» объявил о переходе ивуарийского защитника Агбаду

«Вулверхэмптон» купил игрока «Реймса» Эммануэля Агбаду.
Ивуарийский защитник подписал контракт на четыре с половиной года с опцией продления еще на год.
«Вулверхэмптон» выплатит «Реймсу» 16,6 млн фунтов за трансфер.
«Вулверхэмптон» купил игрока «Реймса» Эммануэля Агбаду.
Ивуарийский защитник подписал контракт на четыре с половиной года с опцией продления еще на год.
«Вулверхэмптон» выплатит «Реймсу» 16,6 млн фунтов за трансфер.
А если ему пузико почесать что же будет?))
А если ему пузико почесать что же будет?))