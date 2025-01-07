Варианты обменов для топ-клубов. От разочарования ПСЖ до экзотики из аутсайдера АПЛ

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вчера, 22:32

МЮ и ПСЖ могут поработать активнее остальных.

Январское трансферное окно в самом разгаре, но крупных сделок мы ожидаемо не видим. Клубы не хотят терять игроков посреди сезона, а на достойное усиление нужно тратить приличные средства, что тоже не все могут себе позволить, особенно в контексте финансового фэйр-плей. Так почему бы не обратить внимание на такую опцию, как обмены? Исторически их достаточно сложно проворачивать. Нужно, чтобы сложилось много факторов: от заинтересованности двух клубов в игроках друг друга до готовности отпустить этих самых игроков, а также согласия самих футболистов. И все же в условиях финансового давления обмены могут оказаться действенными шагами в середине сезона. Давайте посмотрим на несколько примеров, которые могли бы быть вполне реалистичными сейчас.

Рандаль Коло Муани ( ПСЖ ) и Кристофер Нкунку («Челси»)

Коло Муани вполне официально внесли в список тех, с кем ПСЖ хочет расстаться. Хотя полтора года назад парижане потратили целое лето, чтобы заполучить форварда, и заплатили за него сумасшедшие 80 миллионов евро. В Париже все у него пошло не по плану, но он остается классным игроком, поэтому мог бы усилить клуб, который нуждается в центральном нападающем. Камнем преткновения может стать стоимость. Но тут как раз обмен подходит.

Нкунку же не только француз – он еще и воспитанник академии ПСЖ , что можно преподнести красиво. Кристофер стал одной из жертв шквала закупок «Челси». Сейчас он не входит в основную обойму, иногда выходя на замену. Эта роль явно не соответствует масштабу таланта. А лондонцы как раз искали центрфорварда – еще до того, как Николас Джексон разыгрался. Это он сейчас разыгрался, но может так же снова потерять форму. И тут ударный форвард пригодится. Почему бы не попробовать Коло Муани?

Давиде Фраттези («Интер») и Лоренцо Пеллегрини («Рома»)

Это одна из сделок, которые действительно обсуждались сторонами. Так что ее реалистичность даже повыше, чем у многих, основанных на слухах. С момента перехода в «Интер» в 2023 году Фраттези был заметным игроком, но никогда не исполнял решающей роли, какой хотел бы. Сейчас он явно разочарован своим положением. С другой стороны, Пеллегрини долгое время был символом «Ромы», но в последнее время его статус в команде снизился. И он наверняка тоже ощущает себя не в своей тарелке.

Такой обмен мог бы встряхнуть и перезапустить карьеру двух талантливых полузащитников, которые явно способны на большее, чем показывают. Пеллегрини может побороться за титулы с «Интером», а Фраттези занять одну из ведущих ролей в знаковом клубе. Кроме того, всякого рода обмены и круговорот игроков для итальянских клубов – не редкость.

Дуглас Луис («Ювентус») и Джошуа Зиркзее («Манчестер Юнайтед»)

Оба игрока совершили громкие переходы летом, но у обоих дела складываются не лучшим образом. Зиркзее не может найти свою игру, в матче с «Ньюкаслом» (0:2) его заменили уже на 33-й минуте под свист «Олд Траффорд». У Луиса дела обстоят не лучше: в Турине он провел всего два матча Серии А.

Конечно, оба еще могут попытаться остаться и переломить ситуацию. Но могут и перезапустить карьеру в более привычных для себя условиях. Луис, например, блестяще играл за «Астон Виллу». Он может укрепить центр поля МЮ – то, что нужно команде Рубена Аморима. Ему хорошо знакомы битвы в АПЛ . А Зиркзее прекрасно знает Серию А, откуда его и забрали в Манчестер. «Ювентусу» как раз не хватает голов. И Джошуа в привычной обстановке мог бы их организовать.

Милан Шкриньяр ( ПСЖ ) и Дани Себальос («Реал»)

Центр обороны «Реала» уже давно не выглядит оптимальным: то Давид Алаба, то Эдер Милитао получают травмы. Причем весьма серьезные. На их позиции опускают Орельена Тчуамени, призвали вот 21-летнего Рауля Асенсио из академии. Но выглядит это все временным решением. А нужно что-то основательное. Шкриньяр очень опытный квалифицированный защитник, выигрывавший титулы с «Интером» и ПСЖ . При этом он находится вне обоймы парижской команды, хотя в свои 29 лет еще способен долго оставаться на высоком уровне. Парижане не слишком будут унывать, отпустив его, а для «Реала» это хорошее подспорье.

Взамен «Реал» может отправить в Париж Себальоса. Он очень старается закрепиться в основе, но его тоже используют лишь в качестве заплатки. Вполне возможно, ему поможет смена обстановки. Луис Энрике знает, что делать с игроками его типажа, так что в ПСЖ Себальос может раскрыться и закрепиться, раз уж у Марко Асенсио это пока получается не лучшим образом.

Райан Аит-Нури («Вулверхэмптон») и Тайрелл Маласиа («Манчестер Юнайтед»)

Этот вариант кажется экзотичным, но если подумать, то вполне реалистичен. Аит-Нури выступает в составе аутсайдера «Вулверхэмптона», который показывает не лучшую игру. Однако сам левый защитник смотрится прекрасно. Это такой тип яростно атакующего крайнего игрока обороны, который нужен Амориму в МЮ , где сейчас приходится закрывать позицию Диогу Далотом.

Можно сказать, что «Вулверхэмптон» не будет в разгар борьбы за выживание стрелять себе в ногу и отпускать такого футболиста. Но если посмотреть, «волки» за последние 18 месяцев отпустили немало талантов: от Рубена Невеша и Матеуша Нуньеша до Макса Килмана и Педру Нету. Так что это вполне в их стиле. Конечно, Аит-Нури стоит сейчас дорого (оценивают в 60 миллионов фунтов), поэтому и можно рассмотреть вариант с обменом с доплатой. Маласиа, у которого на «Олд Траффорд» за два с лишним года не сложилось, мог бы как раз закрыть эту позицию в «Вулверхэмптоне», попытавшись перезагрузить карьеру.