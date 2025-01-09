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«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Амадом Диалло

вчера, 20:50

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о продлении контракта с нападающим Амадом Диалло.

Новая сделка ивуарийца с МЮ рассчитана до 30 июня 2030 года. Прошлое соглашение истекало летом 2025-го.

«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Амадом Диалло

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08 января
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 02:32, ред.
Один в поле - не воин. Щас если Гарначо уйдёт, то в нападении будет полный алес.
alexgurzan
alexgurzan ответ allemz (раскрыть)
вчера в 22:46
Тут можно ознакомится подробнее:
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962

На основании п.2 данной статьи и был получен вип.
В этот раз 2200+ коментов накопилось, так что следующие 2000+ и можно ещё смело просить продлить.
allemz
allemz ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:43
Ржу, спасибо)) Я на авось прощупаю возможность через какое-то время, если увижу, что кто-то пользуется, насчет правил не знал, не мониторю))
alexgurzan
alexgurzan ответ allemz (раскрыть)
вчера в 22:40
2000 комментов есть с прошлого продления, так что перепадёт конечно)
Продлил vip на пол года.
allemz
allemz ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:37
Может и мне перепадет?)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:07, ред.
Благодарю!!!
alexgurzan
alexgurzan ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:06
Добрый вечер.
Да, всё верно, продлил на пол года.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:02, ред.
Приветствую!!! Раньше за 5000 комментариев я получил, затем правила изменили, за 2000 получил, затем ещё 2000 комментариев 19 марта 2023, и вот не опять, а снова 2000 прошу ВИП
BENFICA
BENFICA
вчера в 21:54
Долго Ман Ю телился!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:51
Это меньше чем Депутат получает тот около 350-360 тыс. в неделю и менее полезен на поле
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 21:14, ред.
говорят, клуб щедро насыпал 120 тыс фунтов в неделю))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:10
получается, что аренда в Сандерленд здорово закалила характер Амада.
а в Сандерленде его считают один из их лучших игроков за последние десятилетие.
теперь вот стал лидером МЮ.
надеюсь, все лучшее впереди, и дальше будет играть на топ-уровне!
shur
shur
вчера в 21:10
... да поможет восстать из пепла Великому Клубу,аминь!!!
Вещий
Вещий
вчера в 21:05
Хорошо продлили аж на 5 лет... удачи парню в играх.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:04
Чёрт, давно пора!!!
Гость
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