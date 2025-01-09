«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Амадом Диалло

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о продлении контракта с нападающим Амадом Диалло.
Новая сделка ивуарийца с МЮ рассчитана до 30 июня 2030 года. Прошлое соглашение истекало летом 2025-го.
Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о продлении контракта с нападающим Амадом Диалло.
Новая сделка ивуарийца с МЮ рассчитана до 30 июня 2030 года. Прошлое соглашение истекало летом 2025-го.
а в Сандерленде его считают один из их лучших игроков за последние десятилетие.
теперь вот стал лидером МЮ.
надеюсь, все лучшее впереди, и дальше будет играть на топ-уровне!
а в Сандерленде его считают один из их лучших игроков за последние десятилетие.
теперь вот стал лидером МЮ.
надеюсь, все лучшее впереди, и дальше будет играть на топ-уровне!