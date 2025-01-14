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«Монца» выиграла у «Фиорентины». Боккетти одержал первую победу в Серии А

сегодня, 01:04
МонцаЛоготип футбольный клуб Монца2 : 1Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

«Монца» обыграла «Фиорентину» в матче 20-го тура Серии А (2:1).

На 44-й минуте Патрик Чьюрриа открыл счёт. На 63-й хозяева поля удвоили преимущество усилиями Даниэля Мальдини. Лукас Бельтран забил единственный гол в составе гостей, реализовав пенальти на 74-й.

«Монца» одержала первую победу под руководством чемпиона России в составе московского «Спартака» Сальваторе Боккетти, для которого эта игра стала третьей во главе команды. Клуб занимает 20-е место в чемпионате Италии (13 очков). «Фиорентина» идёт 6-й (32 балла).

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Все комментарии
zim289
zim289
сегодня в 09:46
Боккетти уже тренер? Офигеть...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:42
Не все верили в победу Монцы под руководством бывшего спартаковца, которого многие вспоминают добрым словом.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:00
Фиалки резво начали сезон, теперь теряют очки в матче с аутсайдером. Жаль. Непросто будет даже за место лиги Европы...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:53
«Монца» одержала первую победу под руководством чемпиона России в составе московского «Спартака» Сальваторе Боккетти, для которого эта игра стала третьей во главе команды. Клуб занимает 20-е место в чемпионате Италии (13 очков).
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:19
Заслуженная победа аутсайдера , а "Фиалки" как вошли "в пике", так и не могут выйти , а как хорошо начинали...
ssspartak
ssspartak
сегодня в 06:00
Отчасти напрашивалась победа Монцы, хотя бы тем что Фиорентина вялая какая то
Валерыч
Валерыч
сегодня в 04:50
Очень важные очки приобрела "Монца". Интересно сумеет ли этот клуб вместе с Бокетти удержаться в Серии А?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:35
Нежданчик такой. Я думал что счёт будет совершенно противоположным .
rahafxumua7q
rahafxumua7q
сегодня в 01:41
Сразу видно чья школа, заметна школа Спартака
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