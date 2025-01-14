«Монца» выиграла у «Фиорентины». Боккетти одержал первую победу в Серии А

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сегодня, 01:04

«Монца» обыграла «Фиорентину» в матче 20-го тура Серии А (2:1).

На 44-й минуте Патрик Чьюрриа открыл счёт. На 63-й хозяева поля удвоили преимущество усилиями Даниэля Мальдини. Лукас Бельтран забил единственный гол в составе гостей, реализовав пенальти на 74-й.

«Монца» одержала первую победу под руководством чемпиона России в составе московского «Спартака» , для которого эта игра стала третьей во главе команды. Клуб занимает 20-е место в чемпионате Италии (13 очков). «Фиорентина» идёт 6-й (32 балла).