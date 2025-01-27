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Нападающий «Лиона» продолжит карьеру в Саудовской Аравии

сегодня, 13:54

«Неом» завершает сделку по подписанию за 15 миллионов евро нападающего «Лиона» Мохамеда Саида Бенрахма. Игрок подпишет контракт до июня 2027 года.

Напомним, Бенрахма перешёл в «Лион» из «Вест Хэма» в феврале 2024 года. В текущем сезоне на счету 29-летнего левого вингера 22 матча во всех турнирах, в которых он забил 3 мяча и отметился 6 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает алжирца в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» следит за полузащитником «Лиона» Райаном Шерки.

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Все комментарии
kwhhazpjwh4h
kwhhazpjwh4h
сегодня в 14:34
По возрасту уже подходит.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:14
Предположу, что Саиду там будет довольно комфортно...)
Гость
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