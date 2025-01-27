Нападающий «Лиона» продолжит карьеру в Саудовской Аравии

«Неом» завершает сделку по подписанию за 15 миллионов евро нападающего «Лиона» Мохамеда Саида Бенрахма. Игрок подпишет контракт до июня 2027 года.
Напомним, Бенрахма перешёл в «Лион» из «Вест Хэма» в феврале 2024 года. В текущем сезоне на счету 29-летнего левого вингера 22 матча во всех турнирах, в которых он забил 3 мяча и отметился 6 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает алжирца в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» следит за полузащитником «Лиона» Райаном Шерки.