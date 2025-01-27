«Боруссия» Дортмунд и «Милан» проявляют интерес к нападающему «Брентфорда»

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сегодня, 14:08

Дортмундская «Боруссия» рассматривает нападающего «Брентфорда» в качестве замены форварда Карима Адейеми, если он покинет клуб. Также «Милан» изучает возможность приобретения Шаде следующим летом.

23-летний левый вингер перешёл в «Брентфорд» из «Фрайбурга» в январе 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне Шаде провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает немца нигерийского происхождения в 22 миллиона евро.