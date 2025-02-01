Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Вратарь «Эвертона» сделал ассист на 11-й секунде матча АПЛ

вчера, 18:58
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)4 : 0Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Эвертона» Абдулайе Дюкуре забил гол на 11-й секунде матча 24-го тура АПЛ с «Лестером».

Ассистентом выступил вратарь Джордан Пикфорд.

Забитый мяч стал четвёртым по скорости в истории Английской Премьер-Лиги.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Молодой игрок «Тоттенхэма» побил рекорд Джимми Гривза
31 января
Уникальное достижение «Интера» и 470 голов на первом этапе. Лига чемпионов оправдала ожидания
30 январяВадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии3
Траунер — первый игрок в истории Лиги чемпионов с двумя автоголами в матче
30 января
Варди повторил достижение Роналду и Гиггза по голевым действиям в АПЛ
26 января
Мбаппе против Левандовского, а Салах против Холанда. В главных лигах невероятные дуэли нападающих
26 январяВадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии3
«Реал» забил по 2+ гола в каждом из 13 последних матчей впервые за 64 года
26 января
Сортировать
Все комментарии
8pkf633saqhu
8pkf633saqhu
вчера в 20:37
Похоже были поддавки.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:45, ред.
10 секунда Таможня даёт добро!!!
11 секунда - ГОЛ!
112910415
112910415
вчера в 19:41
круто !
а живы ли лисы ?!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:04
У англичан, что касается дела, когда с ответственностью, все - либо тупые, либо хз-что, вот правда! Вот Пикфорд - мой любимый 56! Это у них в крови по проявлению международного менталитета, к сожалению... Но, это так
DXTK
DXTK
вчера в 19:04
молодца Пикфорд, Мойес делает чудо из команды....после этого матча обойдут Тоттенхэм в таблице, и на равных будут с ВХ.......тем самым шотландец передаст привет руководству молотков со своими Лопетегами и Поттерами)))))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:00
Молодец Абдулла))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 