Вратарь «Эвертона» сделал ассист на 11-й секунде матча АПЛ

Полузащитник «Эвертона» Абдулайе Дюкуре забил гол на 11-й секунде матча 24-го тура АПЛ с «Лестером».
Ассистентом выступил вратарь Джордан Пикфорд.
Забитый мяч стал четвёртым по скорости в истории Английской Премьер-Лиги.
|Эвертон4 : 0Лестер Сити
|Матч завершен
Полузащитник «Эвертона» Абдулайе Дюкуре забил гол на 11-й секунде матча 24-го тура АПЛ с «Лестером».
Ассистентом выступил вратарь Джордан Пикфорд.
Забитый мяч стал четвёртым по скорости в истории Английской Премьер-Лиги.
11 секунда - ГОЛ!
11 секунда - ГОЛ!
а живы ли лисы ?!
а живы ли лисы ?!