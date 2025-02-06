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«Аль-Наср» опроверг слухи о том, что Дуран будет жить в Бахрейне

сегодня, 00:32

Пресс-служба «Аль-Насра» опровергла слухи о том, что новичок команды Джон Дуран будет летать по 500 км в день на тренировки клуба на самолёте.

Мы все слышали, что такое «фэйковые новости», но это фэйковые новости, смешные до отвращения! Мы рады, что наш клуб настолько значим. Джон любит Эр-Рияд, его дом находится рядом с клубом и со стадионом. Он наш новый член семьи.

Ранее в СМИ появилась информация, что колумбийский нападающий решил жить в Бахрейне и летать на тренировки на самолете из-за того, что не состоит в браке со своей сожительницей.

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Дуран будет летать по 500 км в день на тренировки «Аль-Насра» на самолёте
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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 06:14
Да понятно же было, что бредятина, о чем и написал сразу…столько летать каждый день, маразм.
АлексАлекс
АлексАлекс ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 06:04
С детства за Эль-Рияд или как там этот клуб, где играть теперь называется - подумал Джон Дуран
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:33
Сразу ясно было что это фейк. Желтые Сми таким образом пытаются очернить СА просто завидуют что уводят из Европы сильных игроков и теперь они выберают Саудовскую Аравию а не европейские топ клубы.
протон
протон
сегодня в 00:40
Не готов лететь, но готов пешком ходить где любовницы и кабаки)
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 00:39
Роналду же тоже не женат, а открыто живёт с Джорджиной (или как там его), причем не в Бахрейне.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:33
"Джон любит Эр-Рияд" какие громкие слова!)))))
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