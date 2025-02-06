«Аль-Наср» опроверг слухи о том, что Дуран будет жить в Бахрейне

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сегодня, 00:32

Пресс-служба «Аль-Насра» опровергла слухи о том, что новичок команды будет летать по 500 км в день на тренировки клуба на самолёте.

Мы все слышали, что такое «фэйковые новости», но это фэйковые новости, смешные до отвращения! Мы рады, что наш клуб настолько значим. Джон любит Эр-Рияд, его дом находится рядом с клубом и со стадионом. Он наш новый член семьи.