Захарян вернулся в общую группу «Реала Сосьедад»

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал источнику о состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна.
Арсен Захарян вернулся в общую группу? Да, в воскресенье он закончил послематчевую тренировку. Есть ли шанс, что он попадёт в заявку команды на матч с ПАОКом? Арсен близок к этому, но ещё рано говорить, что он будет готов сыграть с ПАОКом.
В нынешнем сезоне футболист не провёл ни одного матча.
Всякая вещь — или есть, или нет,—
А Захарян (я никак не пойму, в чём секрет!)...
В команде он есть, но его вроде нет.
Всякая вещь — или есть, или нет,—
А Захарян (я никак не пойму, в чём секрет!)...
В команде он есть, но его вроде нет.