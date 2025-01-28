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Захарян вернулся в общую группу «Реала Сосьедад»

сегодня, 12:35

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал источнику о состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна.

Арсен Захарян вернулся в общую группу? Да, в воскресенье он закончил послематчевую тренировку. Есть ли шанс, что он попадёт в заявку команды на матч с ПАОКом? Арсен близок к этому, но ещё рано говорить, что он будет готов сыграть с ПАОКом.

В нынешнем сезоне футболист не провёл ни одного матча.

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Все комментарии
rpymd6db283r
rpymd6db283r
сегодня в 15:18
Звучит примерно как "Кинг-Конг жив!"
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 14:34
" Я люблю бродить одна по аллеям, полным звездного огня"...
shur
shur ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 14:28
...ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу....ча.ча.ча!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:34
Захарян — это очень уж странный предмет..

Всякая вещь — или есть, или нет,—

А Захарян (я никак не пойму, в чём секрет!)...

В команде он есть, но его вроде нет.
c5muazey6g4z
c5muazey6g4z
сегодня в 13:15
Надолго ли? Этот игрок давно просек как нужно хорошо жить не напрягаясь .
magnum3000
magnum3000
сегодня в 13:13
Не получил бы травму, пока возвращается в общую группу.
Capral
Capral
сегодня в 12:55
Как у Великого поэта: "Я из лесу вышел... и снова зашел")))
112910415
112910415
сегодня в 12:49
хорошо, что вернулся
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:37
Вернулся, чтобы править!!)))
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