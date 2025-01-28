Захарян вернулся в общую группу «Реала Сосьедад»

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал источнику о состоянии здоровья российского полузащитника .

Арсен Захарян вернулся в общую группу? Да, в воскресенье он закончил послематчевую тренировку. Есть ли шанс, что он попадёт в заявку команды на матч с ПАОКом? Арсен близок к этому, но ещё рано говорить, что он будет готов сыграть с ПАОКом.