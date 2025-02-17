Ташуев: «Мелкадзе переформатирует карьеру в „Ахмате“»

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вчера, 11:21

Главный тренер «Ахмата» прокомментировал переход в грозненский клуб нападающего .

Понимали, что игрок с хорошей выучкой, с неплохим прошлым. Перспективный футболист. Я думаю, что он переформатирует карьеру и будет показывать хороший футбол.

Мелкадзе подписал с «Ахматом» контракт на 2,5 года. Он уж играл за клуб из Грозного в сезоне‑2020/2021.

Ранее сообщалось, что защитник «Урала» Лео Гогличидзе близок к переходу в «Ахмат».