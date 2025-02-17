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Ташуев: «Мелкадзе переформатирует карьеру в „Ахмате“»

вчера, 11:21

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал переход в грозненский клуб нападающего Георгия Мелкадзе.

Понимали, что игрок с хорошей выучкой, с неплохим прошлым. Перспективный футболист. Я думаю, что он переформатирует карьеру и будет показывать хороший футбол.

Мелкадзе подписал с «Ахматом» контракт на 2,5 года. Он уж играл за клуб из Грозного в сезоне‑2020/2021.

Ранее сообщалось, что защитник «Урала» Лео Гогличидзе близок к переходу в «Ахмат».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:23, ред.
Никогда не верил в Мелкадзе как в хорошего футболиста и особенно нападающего.
Сплошная беготня и никакой мысли.
Голы? Это вообще, что то из разряда праздичного салюта... в том смысле, что обычно запускают на новый год, 9 мая и в своё дегь рождения, короче примерго три раза в год. Редко когда больше. А бывает, что вообще годами не празднует.
derrik2000
derrik2000
вчера в 13:47
По моему мнению, Мелкадзе своим пониманием игры, своей физической подготовкой и пр. как-то "застрял" в юношеском футболе.
Совершенно бесполезный игрок ЛЮБОЙ ВЗРОСЛОЙ команды, которая его подписывала и надеялась, что с его приходом атака очень усилится.
Видимо, до сих пор вырезки из газет хранит, вспоминая, КАКИЕ АВАНСЫ ему, играющему за юношей Спартака, раздавали. ))
qtahfrcv337b
qtahfrcv337b
вчера в 13:13
В 27 лет откуда перспектива, да и в прошлом не блистал.
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:50
У Георгия карьера была? Не заметно что то... Побродил по клубам, шлифовал лавку, это не карьера...
5a37ykarffze
5a37ykarffze
вчера в 11:24
Не вылететь бы в Пердив....
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