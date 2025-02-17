Ташуев: «Мелкадзе переформатирует карьеру в „Ахмате“»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал переход в грозненский клуб нападающего Георгия Мелкадзе.
Понимали, что игрок с хорошей выучкой, с неплохим прошлым. Перспективный футболист. Я думаю, что он переформатирует карьеру и будет показывать хороший футбол.
Мелкадзе подписал с «Ахматом» контракт на 2,5 года. Он уж играл за клуб из Грозного в сезоне‑2020/2021.
Ранее сообщалось, что защитник «Урала» Лео Гогличидзе близок к переходу в «Ахмат».
Сплошная беготня и никакой мысли.
Голы? Это вообще, что то из разряда праздичного салюта... в том смысле, что обычно запускают на новый год, 9 мая и в своё дегь рождения, короче примерго три раза в год. Редко когда больше. А бывает, что вообще годами не празднует.
Сплошная беготня и никакой мысли.
Голы? Это вообще, что то из разряда праздичного салюта... в том смысле, что обычно запускают на новый год, 9 мая и в своё дегь рождения, короче примерго три раза в год. Редко когда больше. А бывает, что вообще годами не празднует.
Совершенно бесполезный игрок ЛЮБОЙ ВЗРОСЛОЙ команды, которая его подписывала и надеялась, что с его приходом атака очень усилится.
Видимо, до сих пор вырезки из газет хранит, вспоминая, КАКИЕ АВАНСЫ ему, играющему за юношей Спартака, раздавали. ))
Совершенно бесполезный игрок ЛЮБОЙ ВЗРОСЛОЙ команды, которая его подписывала и надеялась, что с его приходом атака очень усилится.
Видимо, до сих пор вырезки из газет хранит, вспоминая, КАКИЕ АВАНСЫ ему, играющему за юношей Спартака, раздавали. ))