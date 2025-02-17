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Жемалетдинов: «Восстановление после разрыва ахилла — тяжелейший труд»

вчера, 11:55

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов ответил на вопрос о восстановлении после разрыва ахилла, это случилось в период выступления игрока за «Локомотив».

Худшая ли это травма в футболе? 100%. Причём так глупо получилось. Мы были на сборах, играли в квадрат. Тренер подбил мяч вверх, чтобы его забрал тот, кто первым успеет. Я стартую и чувствую будто удар по ноге сзади. А за мной стоял Серёга Бабкин. Я поворачиваюсь, говорю: «Ты чего меня ударил»? Он говорит, что не бил. И я понимаю, что что-то не то. Хочу встать, но не могу. Ну и всё — приехали.

Что такое восстановление после разрыва ахилла? Тяжелейший труд. Первые три месяца ты ходишь только на костылях. Если после разрыва крестов ты почти сразу можешь ходить, то здесь нет. Ахилл становится как канат, который нужно каждый день растягивать.

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sg72yk4bx9un
sg72yk4bx9un
вчера в 13:11
Стоит пожелать только скорейшего выздоровления игроку.
Гость
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