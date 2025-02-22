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Тонали может перейти в «Ювентус» этим летом

вчера, 22:55

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали уже дал согласие на переход в «Ювентус». В рамках обмена арендованными игроками в обратном направлении может отправиться Дуглас Луис.

Однако, для Сандро важное условие — участие «Ювентуса» в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Итальянский клуб не планирует новых инвестиций в случае неудачи с попаданием в ЛЧ. От участия команды в турнире зависит и будущее Рандаля Коло Муани, арендованного у ПСЖ.

На средства, полученные за выход в Лигу чемпионов, «Ювентус» намерен продлить аренду форварда за 6 миллионов евро с правом выкупа за примерно 45 миллионов.

Также сообщается, что в случае неудачи с попаданием в ЛЧ, «Ювентус» может расстаться с Кенаном Йилдызом.

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BaresiTheBest
BaresiTheBest
вчера в 23:06
Надеюсь, этого не произойдёт.
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