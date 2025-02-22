Винисиус — стратегическая цель саудовских клубов перед ЧМ-2034

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вчера, 17:47

24-летний вингер мадридского «Реала» остаётся приоритетной целью для саудовских клубов.

В связи с получением права на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году, руководство страны планирует увеличить инвестиции в развитие футбола.

При этом фокус смещается с приобретения возрастных звёзд на молодых игроков не старше 25 лет, которые могли бы провести значительную часть своей карьеры в саудовской лиге.

По информации источника, саудовские клубы готовы увеличить предложение Винисиусу и активировать пункт о выкупе из его контракта, сумма которого составляет 1 миллиард евро.

В случае невозможности достижения соглашения между Винисиусом и «Реалом» по новому контракту, саудовские клубы готовы предпринять активные действия.