24-летний вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор остаётся приоритетной целью для саудовских клубов.
В связи с получением права на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году, руководство страны планирует увеличить инвестиции в развитие футбола.
При этом фокус смещается с приобретения возрастных звёзд на молодых игроков не старше 25 лет, которые могли бы провести значительную часть своей карьеры в саудовской лиге.
По информации источника, саудовские клубы готовы увеличить предложение Винисиусу и активировать пункт о выкупе из его контракта, сумма которого составляет 1 миллиард евро.
В случае невозможности достижения соглашения между Винисиусом и «Реалом» по новому контракту, саудовские клубы готовы предпринять активные действия.
С другой стороны, когда за год предлагают в 10 раз больше заработной платы, ты в любом случае задумаешься. Пару лет поиграл в СА и на всю жизнь обеспечен, можно составить компанию Неймару в покер. Со стороны нам, конечно, интересно наблюдать, но выбор у него очень сложный.
С другой стороны, когда за год предлагают в 10 раз больше заработной платы, ты в любом случае задумаешься. Пару лет поиграл в СА и на всю жизнь обеспечен, можно составить компанию Неймару в покер. Со стороны нам, конечно, интересно наблюдать, но выбор у него очень сложный.