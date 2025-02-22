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Винисиус — стратегическая цель саудовских клубов перед ЧМ-2034

вчера, 17:47

24-летний вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор остаётся приоритетной целью для саудовских клубов.

В связи с получением права на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году, руководство страны планирует увеличить инвестиции в развитие футбола.

При этом фокус смещается с приобретения возрастных звёзд на молодых игроков не старше 25 лет, которые могли бы провести значительную часть своей карьеры в саудовской лиге.

По информации источника, саудовские клубы готовы увеличить предложение Винисиусу и активировать пункт о выкупе из его контракта, сумма которого составляет 1 миллиард евро.

В случае невозможности достижения соглашения между Винисиусом и «Реалом» по новому контракту, саудовские клубы готовы предпринять активные действия.

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Все комментарии
283kr34abrys
283kr34abrys ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
сегодня в 00:49
Логика жЫлезная. Мощно разрулил!
ABir
ABir
вчера в 23:11
Не понятно, как связан чемпионат 2034 года и покупка Винисиуса сегодня.
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:54
За миллиард евро, Перес продаст его и даже не задумается.
Но, с другой стороны такие трансферы в будущем нанесут непоправимый ущерб футболу .
Это безумие.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 21:22
Саудовцев не понять умом.. Привели одного психа. Хотят другого.. Лучше б на Мбаппу запали.. Он поспокойней.. 🤭😂
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:16
Не ... давайте так: 2 лярда и мы подумаем.
112910415
112910415
вчера в 19:32
соблазн неодолимой силы !
95 shirvani 95
95 shirvani 95
вчера в 19:25
Винисиус не должен уходить из Реала. Если уйдёт, то может провалиться...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:52
Саудиты потом сами будут вешаться его нытья и токсичности…ну, либо сами повесят.
Guankin
Guankin
вчера в 18:34, ред.
Вини принесет большую пользу клубу в случае продажи. На его позиции отлично играет Родриго (лучший дриблер в мире ;), так же Мбаппе может перейти на привычную для себя позицию, справа может играть Браим Диас, а на вырученные с продажи средства Перес устроит нехилое усиление. В итоге и клуб в плюсе и Вини будет купаться в золоте, похоронив свои золотомячистые амбиции.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:26
Беда для Вини, золотой гроб, можно сказать...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:19, ред.
Им надо получить право на участие в еврокубках и тогда они с лёгкостью будут получать игроков которых захотят
Qvincy30
Qvincy30
вчера в 18:09
Перес в любом случае из этой ситуации выжмет максимум. Можно даже не переживать о судьбе королевского клуба, с вини или без него)
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 17:54, ред.
С его характером лучше не соваться в Саудовскую Аравию. А то там могут и руки поотрубать, вместо крепкого слова. Винисиус-хороший игрок, но очень не сдержанный. Научится себя контролировать, он в любом клубе мира будет на первых ролях.
С другой стороны, когда за год предлагают в 10 раз больше заработной платы, ты в любом случае задумаешься. Пару лет поиграл в СА и на всю жизнь обеспечен, можно составить компанию Неймару в покер. Со стороны нам, конечно, интересно наблюдать, но выбор у него очень сложный.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:52
Вини очень хорош, лучший дриблер в мире точно. Мбапе хорошо обыгрывает, но делает это на скорости, как и Ямаль. Вини же просто стоит на бровки, кажется все под контролем у защитников, ничего опасного нет, и вдруг Бразилец взрывается, и проходит 2-3, на ровном месте и забивает гол, или отдает передачу.
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