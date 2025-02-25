Агент Глебова рассказал, сколько игрок будет получать в «Динамо»

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы новоиспечённого полузащитника «Динамо» Данилы Глебова, рассказал подробности перехода игрока из «Ростова» в московский клуб.
Ну, это не секрет, что амбициозная команда — «Динамо». Плюс знали об интересе тренера. Москва, задачи, чемпионство, кубок — шаг вперёд это очевидный. В том числе понимали это и руководители «Ростова» тоже. С самого начала они сказали: Данил, мы не против, никто ничего чинить не будет. Это чисто профессиональный момент, момент переговоров.
Его зарплата в «Динамо» будет больше чем в два раза увеличена по сравнению с «Ростовом».
По разным данным зарплата Глебова в 2022 году фк Ростов была на уровне восьмисот тысяч евро в год. Входят ли в эту сумму премиальные выплаты не уточняется, но на начало чемпионата 2024–2025 годов
не удалось найти информацию о зарплате Данила в ФК «Ростов».
Однако 4 февраля 2025 года стало известно, что в случае перехода в московское «Динамо» фиксированная часть зарплаты полузащитника «Ростова» Данила Глебова составит около 1,2 миллиона евро в год. Также для футболиста предусмотрены бонусы за достижение определённых целей.
Болейте за своих, а не против чужих!
По разным данным зарплата Глебова в 2022 году фк Ростов была на уровне восьмисот тысяч евро в год. Входят ли в эту сумму премиальные выплаты не уточняется, но на начало чемпионата 2024–2025 годов
не удалось найти информацию о зарплате Данила в ФК «Ростов».
Однако 4 февраля 2025 года стало известно, что в случае перехода в московское «Динамо» фиксированная часть зарплаты полузащитника «Ростова» Данила Глебова составит около 1,2 миллиона евро в год. Также для футболиста предусмотрены бонусы за достижение определённых целей.
Болейте за своих, а не против чужих!
заголовок обманный, так мы ничего и не узнали ((
заголовок обманный, так мы ничего и не узнали ((