Агент Глебова рассказал, сколько игрок будет получать в «Динамо»

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы новоиспечённого полузащитника «Динамо» , рассказал подробности перехода игрока из «Ростова» в московский клуб.

Ну, это не секрет, что амбициозная команда — «Динамо». Плюс знали об интересе тренера. Москва, задачи, чемпионство, кубок — шаг вперёд это очевидный. В том числе понимали это и руководители «Ростова» тоже. С самого начала они сказали: Данил, мы не против, никто ничего чинить не будет. Это чисто профессиональный момент, момент переговоров.

Его зарплата в «Динамо» будет больше чем в два раза увеличена по сравнению с «Ростовом».