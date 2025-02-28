Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииТурция. Супер-Лига 2024/2025

Моуриньо дисквалифицировали на 4 матча

сегодня, 08:43
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)0 : 0Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеМатч завершен

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо отстранён на 4 матча.

Такое решение Турецкая футбольная федерация приняла по итогам матча Суперлиги с «Галатасараем» (0:0). Сообщается, что специалист допустил уничижительные и оскорбительные высказывания в адрес как турецкого футбольного сообщества, так и арбитров. За это последовала двухматчевая дисквалификация и штраф в размере 117 тысяч турецких лир.

Ещё на две игры португалец дисквалифицирован за слова на пресс-конференции после матча. Моуриньо сказал, что в одном из моментов футболисты соперника «прыгали, как обезьяны». Отмечается, что заявление не в полной мере несёт в себе элементы оскорбления, однако не является обязательным к употреблению, имеет содержание, противоречащее спортивной этике и пониманию фэйр-плей, и может способствовать насилию и беспорядкам в спорте, может иметь дискриминационный и разделительный характер для общества. Оно квалифицируется как акт, противоречащий спортивному мастерству. По этой причине тренер был оштрафован ещё на 1.500.000 турецких лир.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Президента «Марселя» дисквалифицировали на 15 матчей
Вчера, 08:57
Дисквалификация Антони отменена
26 февраля
ОфициальноСлот дисквалифицирован на 2 матча за оскорбления арбитра
26 февраля
ОфициальноМесси и Суарес оштрафованы по итогам матча с «Нью-Йорк Сити»
26 февраля
СлухиСудья, попросивший автограф у Месси, отстранён на полгода
24 февраля
Венгрия заблокировала попытку Эстонии наложить санкции на ЦСКА и «Ростов»
24 февраля
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 