Моуриньо дисквалифицировали на 4 матча

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сегодня, 08:43

Главный тренер «Фенербахче» отстранён на 4 матча.

Такое решение Турецкая футбольная федерация приняла по итогам матча Суперлиги с «Галатасараем» (0:0). Сообщается, что специалист допустил уничижительные и оскорбительные высказывания в адрес как турецкого футбольного сообщества, так и арбитров. За это последовала двухматчевая дисквалификация и штраф в размере 117 тысяч турецких лир.

Ещё на две игры португалец дисквалифицирован за слова на пресс-конференции после матча. Моуриньо сказал, что в одном из моментов футболисты соперника «прыгали, как обезьяны». Отмечается, что заявление не в полной мере несёт в себе элементы оскорбления, однако не является обязательным к употреблению, имеет содержание, противоречащее спортивной этике и пониманию фэйр-плей, и может способствовать насилию и беспорядкам в спорте, может иметь дискриминационный и разделительный характер для общества. Оно квалифицируется как акт, противоречащий спортивному мастерству. По этой причине тренер был оштрафован ещё на 1.500.000 турецких лир.